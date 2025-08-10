Μητσοτάκης: Στην κυκλοφορία η παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον αυτοκινητόδρομο Βόνιτσας – Λευκάδας – «Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά»

Με ανάρτηση στο λογαριασμό του στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρεται στην ολοκλήρωση του έργου της παράκαμψης του Αγίου Νικολάου, στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα, που δόθηκε στην κυκλοφορία, το μεσημέρι της Κυριακής.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Κι όμως, τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα καλές. Έτσι, σήμερα το μεσημέρι τα πρώτα αυτοκίνητα ταξίδεψαν στη νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα. Ένα ακόμα έργο που ολοκληρώθηκε, συνδέοντας τη Λευκάδα με το Άκτιο. Και ειδικά αυτήν την περίοδο εξυπηρετώντας και τους επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου. Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε».

Ο Οδικός άξονας Βόνιτσας – Λευκάδας, συνδέει την πόλη της Λευκάδας με το τμήμα «Άκτιο – Δυτικός Άξονας», μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης.

Πρόκειται για τμήμα που παρακάμπτει τον οικισμό του Αγίου Νικολάου με νέα χάραξη, μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων και αποτελεί μέρος του οδικού άξονα Βόνιτσας – Λευκάδας, συνολικού μήκους δεκαέξι (16) χιλιομέτρων.

Η διατομή της κύριας οδού διαθέτει ασφαλτοστρωμένο πλάτος 5,5 μ. ανά κατεύθυνση, περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. και ΛΕΑ 1,75μ.