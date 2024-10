Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε την 7η Οκτωβρίου» – Η έκκληση του Πρωθυπουργού για απελευθέρωση όλων των ομήρων

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε μια ανάρτηση στο Χ με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, τονίζοντας τη σημασία της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στην ανάρτησή του, εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον ισραηλινό λαό, τονίζοντας ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να διασφαλίσει την ασφάλειά του. Παράλληλα, κάλεσε εκ νέου για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και υπογράμμισε την ανάγκη για ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή, ξεκινώντας από μια κατάπαυση του πυρός.

Looking ahead, the region must have a chance for peace and security for all, starting with a ceasefire.

