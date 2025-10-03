Κυριάκος Μητσοτάκης: Το απόγευμα η ομιλία του στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ – Τι θα πει ο Πρωθυπουργός

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί, στις 11.30, στο Μέγαρο Μαξίμου, με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Henna Virkkunen.

Στις 18:00, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, θα μιλήσει για τα 51 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στην έναρξη του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του θα έχει την ευκαιρία να επαναφέρει και να επισημάνει τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη νεολαία, αλλά ταυτόχρονα και την ευκαιρία να αποκρυσταλλώσει την οπτική που έχει η Νέα Δημοκρατία για τη νέα γενιά, που με βάση αυτή την οπτική, «δεν είναι μια γενιά εξεγερμένη ή διαμαρτυρόμενη, αλλά μια γενιά ώριμη που απαιτεί».

Καθώς το Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ συμπίπτει με την επέτειο ίδρυσης της ΝΔ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει και μια συνολική τοποθέτηση για την πολιτική κατάσταση σήμερα.

Αιχμή σε αυτή την τοποθέτηση θα είναι ο λαϊκισμός, ο οποίος και διεθνώς αλλά και στη χώρα αντεπιτίθεται (με fake news κλπ), αλλά και τα καθήκοντα που έχει η ΟΝΝΕΔ στους επόμενους 18 μήνες που μεσολαβούν μέχρι τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027.

Στις 20.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ocean with David Attenborough», η οποία διοργανώνεται από το Revive Our Ocean και το National Geographic Pristine Seas, σε συνεργασία με το Cyclades Preservation Fund, στο Μέγαρο Μουσικής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η ιδανική ώρα για να φάτε δαμάσκηνα για απώλεια βάρους, καλύτερη πέψη και ενέργεια

Πρόβλημα στα νεφρά: «Τα συμπτώματα έμοιαζαν υπερβολικά φυσιολογικά για να είναι επικίνδυνα», εξομολογείται ασθενής

Εφορία: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ανελκυστήρες: Μέχρι πότε πρέπει να γίνει η απογραφή στο Μητρώο – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Ειδικός εξηγεί τη νέα ερωτική τάση «gooning» που έχει γίνει viral

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία κοπέλα σε 16 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:02 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Είναι έτοιμος για νέο κόμμα – Το διακομματικό «πηγαδάκι» στο Στρασβούργο

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η διακομματική ελληνική αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης....
07:22 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης για Πάνο Ρούτσι: «Μακάρι η όποια απόφαση της Δικαιοσύνης να ληφθεί όσο γίνεται γρηγορότερα»

Με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι να γίνει εκταφ...
00:50 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Σήμερα ψηφίζεται το Ν/Σ για σχέδια συμβάσεων Belharra – Δένδιας: «Θέλουμε ένα αξιόμαχο στρατό με γερή ραχοκοκαλιά»

«Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι Belharra Standard 2 δεν είναι το ίδιο με τις Belharra Standa...
23:57 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Πολιτική κόντρα για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι – Να ικανοποιηθεί το αίτημά του, ζητά η αντιπολίτευση

Πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζει να προκαλεί η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης