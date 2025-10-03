Κυριάκος Μητσοτάκης: Το απόγευμα η ομιλία του στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ – Τι θα πει ο Πρωθυπουργός

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί, στις 11.30, στο Μέγαρο Μαξίμου, με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Henna Virkkunen.

Στις 18:00, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, θα μιλήσει για τα 51 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στην έναρξη του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του θα έχει την ευκαιρία να επαναφέρει και να επισημάνει τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη νεολαία, αλλά ταυτόχρονα και την ευκαιρία να αποκρυσταλλώσει την οπτική που έχει η Νέα Δημοκρατία για τη νέα γενιά, που με βάση αυτή την οπτική, «δεν είναι μια γενιά εξεγερμένη ή διαμαρτυρόμενη, αλλά μια γενιά ώριμη που απαιτεί».

Καθώς το Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ συμπίπτει με την επέτειο ίδρυσης της ΝΔ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει και μια συνολική τοποθέτηση για την πολιτική κατάσταση σήμερα.

Αιχμή σε αυτή την τοποθέτηση θα είναι ο λαϊκισμός, ο οποίος και διεθνώς αλλά και στη χώρα αντεπιτίθεται (με fake news κλπ), αλλά και τα καθήκοντα που έχει η ΟΝΝΕΔ στους επόμενους 18 μήνες που μεσολαβούν μέχρι τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027.

Στις 20.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ocean with David Attenborough», η οποία διοργανώνεται από το Revive Our Ocean και το National Geographic Pristine Seas, σε συνεργασία με το Cyclades Preservation Fund, στο Μέγαρο Μουσικής.