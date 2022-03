Κυριάκος Μητσοτάκης: Η χειραψία με τον Ταγίπ Ερντογάν στις Βρυξέλλες

Θερμή χειραψία είχαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στις Βρυξέλλες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περίμενε μαζί με άλλους ηγέτες του ΝΑΤΟ να συγκεντρωθούν όλοι για την οικογενειακή φωτογραφία μετά την έκτακτη σύνοδο, όταν έφθασε ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος στη φωτογραφία θα στεκόταν μπροστά από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Οι δύο ηγέτες είχαν μία θερμή χειραψία και αντάλλαξαν έναν χαιρετισμό.

A lot to break down in this video – but what stands out for me is how much warmer everyone is with Erdogan compared to Mitsotakis. Turkey has seemingly pivoted back towards the West and the key players seem to be encouraging them. pic.twitter.com/DG5FLhmB0r

— Robert Tyler (@RGTyler) March 24, 2022