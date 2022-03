ΝΑΤΟ: “Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια” – Η προειδοποίηση στην Κίνα

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ καταδικάζουν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με τον πιο έντονο τρόπο, η οποία αποτελεί «τη σοβαρότερη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια εδώ και δεκαετίες», σύμφωνα με την κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στις Βρυξέλλες.

«Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια. Η επίθεσή της στα διεθνή πρότυπα κάνει τον κόσμο λιγότερο ασφαλή. Η κλιμακωτή ρητορική του Προέδρου Πούτιν είναι ανεύθυνη και αποσταθεροποιητική», τονίζουν στη δήλωσή τους οι 30 Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, καλώντας τον Πρόεδρο Πούτιν να σταματήσει αμέσως αυτόν τον πόλεμο και να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις από την Ουκρανία. Οι ηγέτες της Συμμαχίας ανακοίνωσαν την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ αντιδρώντας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

NATO leaders meet in Brussels today at a pivotal moment for our security.

North America and Europe standing together, united in #NATO#NATOSummit pic.twitter.com/Rlu1VJWKF6

