Κασσελάκης για απόπειρα δολοφονίας Σλοβάκου πρωθυπουργού: Η βία δεν έχει καμία θέση στις δημοκρατίες μας

Τον αποτροπιασμό του για τη φρικτή επίθεση σε βάρος του Σλοβάκου πρωθυπουργού, Ρόμπερτ Φίτσο, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στο Twitter ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, λέγοντας πως η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε:

«Αποτροπιασμό για την φρικτή επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο. Η βία δεν έχει καμία απολύτως θέση στις δημοκρατίες μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

Appalled by the atrocious attack against the Slovakian Prime Minister, Robert Fico. Violence has absolutely no place in our democracies. I wish him a speedy recovery.

— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) May 15, 2024