Η επίσκεψη των Αμερικανών Αξιωματούχων στο ΓΕΕΘΑ και η «Σούδα του Βορρά»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν σε κάθε ευκαιρία την Ελλάδα, ως πυλώνα σταθερότητας και εγγυητή της διεθνούς νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ανατολική Ευρώπη, αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο του ΓΕΕΘΑ και δη του Αρχηγού Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

του Χρήστου Μαζανίτη

Η ενίσχυση της Στρατηγικής Σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ συνοψίζεται στον διάλογο, στις 10 Μαΐου 2021 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, μεταξύ Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και Αμερικανού Πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ, και την φράση: «η Αλεξανδρούπολη θα μετατραπεί σε Σούδα του Βορρά».

Εάν η Σούδα είναι το «περιδέραιο της Μεσογείου» όπως είχε πει ο Αμερικανός Πρέσβης, τότε η Αλεξανδρούπολη είναι το «διαμάντι της Ανατολικής Ευρώπης» για το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ.

Ένα όραμα του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, ένα προσωπικό στοίχημα που έγινε κοινό κτήμα της Αναβαθμισμένης Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας – Αμερικής.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά, η Αλεξανδρούπολη γίνεται η «Σούδα του Βορρά», με τους Αμερικανούς Αξιωματούχους να αναγνωρίζουν την μέγιστη συμβολή του ΓΕΕΘΑ και ιδιαίτερα του Αρχηγού στην υλοποίηση του πιο φιλόδοξου στρατιωτικού προγράμματος στους κόλπους της Συμμαχίας τα τελευταία 20 χρόνια.

Έτσι, κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν η παρουσία του Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου στην συνάντηση της Αμερικανής Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αρμόδια για Πολιτικές Υποθέσεις, Πρέσβη Victoria Nuland, πριν από δυο ημέρες, στις 5 Απριλίου.

Κι ως συνέχεια εκείνης της επίσκεψης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συναντήθηκε στο γραφείο του με τον Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ για Θέματα Διεθνούς Ασφάλειας κ. Ilan Goldenberg και την Αναπληρώτρια Βοηθό Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στο Γραφείο Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων κ. Erika Olson, που συνοδεύονταν από τον κ. Goshi Vivek στέλεχος του Πολιτικού Τμήματος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και τον ΑΚΑΜ των ΗΠΑ στην Ελλάδα Captain Michael E. Biery (USN).

Η «Σούδα του Βορρά» έχει φέρει τις δυο χώρες πιο κοντά από ποτέ, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο και στον πόλεμο της Ουκρανίας και την ρωσική εισβολή.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης η οποία υπήρξε εγκάρδια και εποικοδομητική, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος σε ότι αφορά στο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια. Επίσης συζητήθηκε η κατάσταση στην Ουκρανία και οι συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην ασφάλεια και στην σταθερότητα του ευρω-ατλαντικού χώρου.

Επιπλέον έγινε αναφορά στην προοπτική και στις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδος και ΗΠΑ, στο πλαίσιο της υπογραφής της Εφαρμοστικής Διευθέτησης [Implementing Arrangement (IA)] της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας [Mutual Defence Cooperation Agreement (MDCA)] που υπεγράφη την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 , με την οποία καθίσταται δυνατή η ταχύτερη υλοποίηση έργων υποδομής, καθώς και η αύξηση της συχνότητας και της διάρκειας κοινών δράσεων μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) των δύο Χωρών στον Ελλαδικό χώρο. Συζητήθηκε επίσης η προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από τα αποθέματα αμυντικού υλικού των ΗΠΑ (Excess Defense Articles – EDA), καθώς και το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού τους με χρήση κονδυλίων «Foreign Military Financing» (FMF).

Επιπρόσθετα συζητήθηκε η σημασία και σπουδαιότητα της διεξαγωγής διμερών, πολυμερών και διασυμμαχικών δράσεων επιχειρησιακής εκπαίδευσης, όπως οι ασκήσεις «ΗΝΙΟΧΟΣ 22» και «ΩΡΙΩΝ 22» που είναι σε εξέλιξη καθώς και των παρεχομένων από την Χώρα μας διευκολύνσεων φιλοξενίας και μετακίνησης δυνάμεων των ΗΠΑ και άλλων χωρών της Συμμαχίας στην Σούδα, στον Βόλο και στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών τους για τη διατήρηση και προαγωγή της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Και με τον Αρχηγό

Χθες, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων – Chairman of the Joint Chiefs of Staff (CJCS) των ΗΠΑ General Mark A. Milley.

Κατά την διάρκεια της επικοινωνίας, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση στην Ουκρανία καθώς και οι συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην ασφάλεια και στην σταθερότητα του ευρω-ατλαντικού χώρου.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr έγινε αναφορά στα μέτρα που λαμβάνει το ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της Ανατολικής του Πτέρυγας, καθώς και στην επαύξηση της ετοιμότητας των δυνάμεων του προκειμένου να ενισχυθεί η διάταξη και η αποτρεπτική ικανότητα της Συμμαχίας, με ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της Αλεξανδρούπολης.