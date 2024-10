Η Ελλάδα καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία – Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Η ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στην Τουρκική Αεροδιαστημική Βιομηχανία και εξέφρασε δια του Υπουργείου Εξωτερικών τα συλλυπητήριά της για τα θύματα της επίθεσης.

Με ανάρτηση του στο Χ, πρώην Twitter, το ΥΠΕΞ σημείωσε πως «η επίθεση στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, όπως κάθε τρομοκρατική επίθεση, πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα» και τόνισε ότι «η αδιάκριτη βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία».

Και κατέληξε: «Η Ελληνική Κυβέρνηση εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

The attack on the Turkish Aerospace Industries facilities in Ankara, like any terrorist attack, should be unequivocally condemned.

Indiscriminate violence has no place in a democracy. pic.twitter.com/sA0qjX4dYf

