Γιώργος Αυτιάς: Ζήτησε διπλασιασμό των κονδυλίων για τη στέγη

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«Με ευχολόγια δεν λύνεται το πρόβλημα. Η Ευρώπη χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσει να λύσει το στεγαστικό». Με τη φράση αυτή, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς απευθύνθηκε στον Επίτροπο Στέγασης κ. Νταν Γιόργκενσεν και ανέδειξε την ανάγκη λήψης άμεσων και αποφασιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής και της δημογραφικής κρίσης.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, κατά την ομιλία του στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ζήτησε από τον Επίτροπο τον διπλασιασμό των κονδυλίων για τη στέγη, τονίζοντας ότι το στεγαστικό και το δημογραφικό συμβαδίζουν.

Στις προτάσεις του Γ. Αυτιά συγκαταλέγονται τα εξής:

1.Άμεση χρηματοδότηση των νέων ζευγαριών.

2.Παροχή φορολογικών κινήτρων στις οικογένειες.

3.Χρηματοδότηση για ανακαινίσεις κατοικιών σε δήμους και περιφέρειες.

4.Παροχή κινήτρων μετεγκατάστασης.

5.Απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης αδειών για την οικοδόμηση κατοικιών.

«Για να βγάλεις μια άδεια να χτίσεις ένα σπίτι, πρέπει να κάνεις 100 προσευχές» ανέφερε χαρακτηριστικά στην παρέμβασή του ο κ. Αυτιάς και ανέδειξε το πρόβλημα της γραφειοκρατίας στον στεγαστικό κλάδο.

Η πλήρης ομιλία είναι η εξής:

«Η Ευρώπη χρειάζεται χρήματα. Χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσει να λύσει το στεγαστικό, που είναι και δημογραφικό. Δηλαδή, γρήγορη χρηματοδότηση των νέων, φορολογικά κίνητρα σε οικογένειες, απλούστευση των αδειών. Για να βγάλεις μια άδεια να χτίσεις ένα σπίτι, πρέπει να κάνεις 100 προσευχές. Και βέβαια, χρηματοδοτήσεις ανακαινίσεων, ακίνητα σε δήμους και περιφέρειες και πολλά κίνητρα μετεγκατάστασης. Κύριε Γιόργκενσεν, με ευχολόγια δε λύνεται το πρόβλημα. Λύστε το τώρα με διπλασιασμό των κονδυλίων. Σας ευχαριστώ πολύ».

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