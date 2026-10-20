Γεραπετρίτης: Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ΥΠΕΞ Αιγύπτου και Κύπρου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε τηλεφωνικά με τους υπουργούς Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Κύπρου για τις εξελίξεις σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του στην Αίγυπτο και την Κύπρο είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.
  • Κατά τη συνομιλία του με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, Badr Abdelatty, «η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις γύρω από το Μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».
  • Σε αντίστοιχη επικοινωνία με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, συζητήθηκαν «οι εξελίξεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

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Διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του στην Αίγυπτο και την Κύπρο είχε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις επιπτώσεις του στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη συνομιλία του με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, Badr Abdelatty, εξετάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Όπως ανέφερε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X, «η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις γύρω από το Μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Αντίστοιχο ήταν το αντικείμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του κ. Γεραπετρίτη με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο. Σε ανάρτηση στο X, το υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε ότι συζητήθηκαν «οι εξελίξεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

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