Γεραπετρίτης: Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ΥΠΕΞ Αιγύπτου και Κύπρου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

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Διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του στην Αίγυπτο και την Κύπρο είχε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις επιπτώσεις του στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη συνομιλία του με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, Badr Abdelatty, εξετάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Όπως ανέφερε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X, «η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις γύρω από το Μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

🇬🇷🇨🇾 Ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Κύπριο ομόλογό του @ckombos.

Στο επίκεντρο, οι εξελίξεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. @CyprusMFA @cyprusingreece @GreeceinCyprus https://t.co/jAUrKvxy0n Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Προσωπικός βοηθός: Ποιες αλλαγές εξετάζονται σύμφωνα με την Μιχαηλίδου — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 20, 2026

Αντίστοιχο ήταν το αντικείμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του κ. Γεραπετρίτη με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο. Σε ανάρτηση στο X, το υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε ότι συζητήθηκαν «οι εξελίξεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».