Γεραπετρίτης: Οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας έχουν βελτιωθεί, είναι αναγκαίος όρος για να προχωρήσει η ευρωτουρκική σχέση

“Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας έχουν το τελευταίο διάστημα βελτιωθεί. Είναι ένας αναγκαίος όρος για να μπορέσει να προχωρήσει η ευρωτουρκική σχέση” ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών στις Βρυξέλλες.

Από την άλλη, όπως σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, “θα πρέπει διαρκώς να αποδεικνύεται ότι υπάρχει διάθεση και από την πλευρά της Τουρκίας για τη βελτίωση των ευρωτουρκικών σχέσεων, πάντοτε τηρώντας τα ορόσημα του ευρωπαϊκού κεκτημένου”.

“Η Ελλάδα τάσσεται πάντοτε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας. Είναι προς το συμφέρον, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου” προσέθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι “η Τουρκία βεβαίως, θα πρέπει να αναγνωρίσει τα ζητήματα, τα οποία είναι υψηλής ευαισθησίας για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, ενώ όσον αφορά στο Κυπριακό επισήμανε ότι “θα πρέπει να υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι υπάρχει διάθεση για να συνεχιστεί ο διάλογος για το Κυπριακό, στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στην πορεία αυτή”.

#Brussels | FM George Gerapetritis @ #EU FMs Ιnformal Mtg #Gymnich, hosted by @EU2024BE #EU2024BE

📌 Crisis in the #MiddleEast, war in Ukraine, EU-Africa & EU-Türkiye relations to be discussed pic.twitter.com/Dh8NxiplU1

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 3, 2024