Φωτιές: Σε εξέλιξη οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές – Πριν από το τέλος Αυγούστου οι πρώτες αποζημιώσεις

Με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και την παρουσία ιδιοκτητών οικιών και περιουσιών που υπέστησαν ζημιές από τις τελευταίες πυρκαγιές, συνεχίζονται με γρήγορο ρυθμό οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Πρέβεζας, Χίου και Ζακύνθου, από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, τα οποία ξεκίνησαν άμεσα την καταγραφή, υπό την εποπτεία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιου για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστα Κατσαφάδου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, ώστε να ολοκληρωθούν ταχύτατα οι διαδικασίες και να ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων πριν τα τέλη Αυγούστου.

Όπως επισημαίνεται, η χρήση ψηφιακών εργαλείων σε συνδυασμό με την παρουσία των ιδιοκτητών καθιστά δυνατή τη σχεδόν άμεση μεταφορά των στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα, επιταχύνοντας τη δημιουργία των προσωπικών φακέλων των πληγέντων.

Μόνο μέσα σε ένα 24ωρο, πραγματοποιήθηκαν 47 αυτοψίες στην Π.Ε. Αχαΐας και την Πάτρα:

Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Κοινότητα Αγίου Στεφάνου: 11 αυτοψίες (1 πράσινο, 9 κίτρινα, 1 κόκκινο)

– Κοινότητα Αγίου Στεφάνου: 11 αυτοψίες (1 πράσινο, 9 κίτρινα, 1 κόκκινο) Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Κοινότητα Χαϊκαλίου: 5 αυτοψίες (4 κίτρινα, 1 κόκκινο)

– Κοινότητα Χαϊκαλίου: 5 αυτοψίες (4 κίτρινα, 1 κόκκινο) Δήμος Ερυμάνθου – Κοινότητα Βασιλικού: 6 αυτοψίες (1 πράσινο, 4 κίτρινα, 1 κόκκινο)

– Κοινότητα Βασιλικού: 6 αυτοψίες (1 πράσινο, 4 κίτρινα, 1 κόκκινο) Δήμος Ερυμάνθου – Κοινότητα Ισώματος: 3 αυτοψίες (όλες κίτρινες)

– Κοινότητα Ισώματος: 3 αυτοψίες (όλες κίτρινες) Δήμος Πατρέων – Κοινότητα Βραχναίικων: 16 αυτοψίες (1 πράσινο, 12 κίτρινα, 3 κόκκινα)

– Κοινότητα Βραχναίικων: 16 αυτοψίες (1 πράσινο, 12 κίτρινα, 3 κόκκινα) Δήμος Πατρέων – Κοινότητα Θεριανού: 6 αυτοψίες (1 πράσινο, 4 κίτρινα, 1 κόκκινο)

«Το στοίχημα είναι η εγρήγορση και η ταχύτητα – και αυτό το κερδίζουμε κάθε μέρα», δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος και σημείωσε: «Η κινητοποίηση είναι συνεχής και πολυεπίπεδη. Κλιμάκια της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. βρίσκονται ήδη επί τόπου στις Περιφερειακές Ενότητες όπου εκδηλώθηκαν πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες, όπως στην Αχαΐα, τη Χίο, την Πρέβεζα και τη Ζάκυνθο. Σε πολλές περιπτώσεις, οι πρώτες καταγραφές ξεκίνησαν ακόμα και πριν ολοκληρωθεί η κατάσβεση των πυρκαγιών. Για την αποτελεσματική και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πληγεισών περιοχών, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι Διευθύνσεις της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. πανελλαδικά. Το προσωπικό έχει κατανεμηθεί αναλόγως των αναγκών που διαπιστώνονται σε κάθε περιφέρεια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή διενέργεια αυτοψιών και καταγραφής ζημιών».