Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ιωάννης Κουφουδάκης: «Οι καθυστερήσεις πληρωμών είναι πολιτικό θέμα, όχι τεχνικό»

«Όλη η δραστηριοποίηση της Cognitera στον ΟΠΕΚΕΠΕ […] έχει να κάνει με την δραστηριοποίηση της εταιρείας σε συστήματα του κυβερνητικού νέφους. Η εταιρεία δεν ανέπτυξε και παρέδωσε κανένα λογισμικό που να μην λειτουργεί στο υπολογιστικό νέφους» τόνισε ο Γιάννης Κουφουδάκης, μέλος του ΔΣ και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας πληροφορικής Cognitera ΑΕ, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που ερευνά το σύστημα πληρωμής των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων.

«Η ψηφιακή μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από τα πληροφοριακά συστήματα και τις σύγχρονες τεχνολογίες που παρείχε η εταιρεία μέχρι σήμερα, παρέχονται με συνέπεια στο κυβερνητικό νέφος» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουφουδάκης σύμφωνα με τον οποίο, η ψηφιακή μετάβαση είναι «εξαιρετικά δύσκολη» αλλά «από το 2022 που παρακολουθώ εγώ τα πληροφοριακά συστήματα, μέχρι και σήμερα, δεν έχει αλλάξει στρατηγική».

Ερωτηθείς από τον εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη για την προηγούμενη συνεργασία του με την εταιρεία πληροφορικής ΓΑΙΑ Επιχειρείν, και τη συμμετοχή σε αυτή της ΠΑΣΕΓΕΣ, ο κ. Κουφουδάκης είπε ότι δεν είχε γνώση του πρωτογενούς τομέα και ότι εργάστηκε εκεί με βάση τις γνώσεις του στην πληροφορική και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Σχολιάζοντας την τότε κατάσταση, ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι αυτοί που υπερχρέωσαν τις ενώσεις και το τριτοβάθμιο όργανο τους συμμετείχαν εξ ιδρύσεως στο νέο κεφάλαιο, με φορέα συντονισμού, στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Και το λέω αυτό, καθώς το 2017, τα χρέη των αγροτικών συνεταιρισμών, σύμφωνα με ενημέρωση του τότε υπουργού στη Βουλή, άγγιζαν τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, για τα οποία, τότε, το σύστημα ΠΑΣΟΚ, που σήμερα “μας κουνάει το δάχτυλο”, δεν λογοδότησε ποτέ. [. . . ] Μετά από όλο αυτό το πάρτι, που δεν ήτανε για 2 αλλά για 20 χρόνια, αφού υπερχρέωσαν, διέσωσαν και ξαναχρέωσαν την ΠΑΣΕΓΕΣ και τις ενώσεις, και διόρισαν τους λεγόμενους “πρασινοφρουρούς”, χωρίς κανέναν έλεγχο, ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κρίνει παρατυπίες και κρατικές ενισχύσεις, και με κανονιστικό πλαίσιο να ζητήσει εφαρμογή μέτρων. Περίμενα από έναν άνθρωπο που αναγνωρίζει ότι δεν είχε καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα, πηγαίνοντας σε μία εταιρεία η οποία -επειδή, είδα ότι έσπευσε το ΠΑΣΟΚ να βγάλει, μία ανακοίνωση μέσω πηγών, ότι κατέρρευσε το αφήγημα της ΝΔ για το πότε υπεγράφη η πρώτη σύμβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Neuropublic- σπεύδω να πω και πάλι ότι υπεγράφη 14 Δεκεμβρίου 2010, με την κυρία Αποστολάκη να είναι υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης», είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη για το εάν είχε σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κουφουδάκης είπε ότι σχετική αναφορά είναι αναληθής. «Ούτε μέλος ούτε στέλεχος ούτε φίλος του ΠΑΣΟΚ» υπήρξα είπε ο κ. Κουφουδάκης.

Απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μ. Αποστολάκη, για την παρατηρούμενη καθυστέρηση πληρωμών των αγροτών, και για το εάν αυτή θα μπορούσε να αποφευχθεί, ο κ. Κουφουδάκης είπε ότι το μέλημα της ένωσης (Neuropublic και Cognitera) είναι να διασφαλίζει τα παραδοτέα να παραδίδονται στην ώρα τους και σωστά, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της. «Στο “για ποιο λόγο”, παρότι υπάρχει ένα παραδοτέο, δεν ενεργοποιείται, δεν γίνονται εργασίες στον οργανισμό ώστε να προχωρήσουν οι πληρωμές … Εγώ κατανοώ τους παραγωγούς που θέλουν να πάρουν χρήματα. Κατανοώ και τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που λέει “παιδιά, θέλω να ελέγξω παραπάνω” … Ειλικρινά, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες “για ποιο λόγο”. Αυτό νομίζω είναι πολιτικό θέμα. Δεν είναι τεχνικό. Τεχνικά, το σύστημα είναι άρτιο, και μπορεί να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε στιγμή. Συλλέγονται οι αιτήσεις. Διορθώνονται. Σε χρόνους που ορίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα εργαλεία τα έχουν» είπε ο κ. Κουφουδάκης.

Εξάλλου, σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη εάν υπάρχει “σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ” ο κ. Κουφουδάκης είπε ότι με βάση τον ορισμό του λεξικού, ότι “σκάνδαλο είναι όταν έχει τελεστεί πράξη ανήθικη που προκαλεί την κοινωνία» είπε ότι «εγώ, ως Έλληνα πολίτη, με προκαλεί. Το θεωρώ ανήθικο. Ναι (είναι σκάνδαλο)».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Διαψεύστηκε το αφήγημα της ΝΔ ότι ο κ. Κουφουδάκης είναι μέλος μας

Επίθεση στη ΝΔ εξαπέλυσαν πηγές του ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας την ότι «κατά την εξέταση του Ιωάννη Κουφουδάκη, μέλος του Δ.Σ. της Cogniterra, επιχείρησε αμετανόητα να συνδέσει τον μάρτυρα με το ΠΑΣΟΚ».

« Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι όποιος ισχυρίζεται για τον ίδιο ότι είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ « λέει ψέματα» εκθέτοντας τον εισηγητή της πλειοψηφίας, ο οποίος στη συνέχεια κάλεσε τον μάρτυρα να αποκαλύψει αν έχει ψηφίσει κάποια στιγμή στη ζωή του ΠΑΣΟΚ», τόνισαν χαρακτηριστικά πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

‘Όσο οι καταθέσεις των μαρτύρων δεν υπηρετούν το αφήγημα της ΝΔ για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πλειοψηφία φαίνεται να καταφεύγει στην αναζήτηση πιστοποιητικών πολιτικών φρονημάτων, ανεπιτυχώς εν προκειμένω, προκειμένου οι διαχρονικές ευθύνες και παθογένειες να καλύψουν τις πρόδηλες ευθύνες της 6ετούς διακυβέρνησης του κ.Μητσοτάκη».

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι «ως θετική καταγράφεται η δέσμευση του Προεδρείου ότι στο μέλλον δε θα γίνει ανεκτή η υποβολή ερώτησης σε μάρτυρα με την οποία θα καλείται να καταθέσει τι ψηφίζει στις εκλογές, παραβιάζοντας έτσι πέραν άλλων και την συνταγματικά κατοχυρωμένη μυστικότητα της ψήφου».

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ, «κατά την εξέτασή του, σχετικά με το ποσό των 7 ευρώ ανά αίτηση που κατέβαλαν οι παραγωγοί για την αίτηση, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι αφορούσε την αμοιβή της Gaia προς τα ΚΥΔ για τις υπηρεσίες που παρείχε βάσει σύμβασης και πως κατά την κρίση του λόγος αποχώρησης των παραγωγών από τη Gaia ήταν το ύψος του τιμήματος, το οποίο οι αγρότες θεωρούσαν υψηλό».

Επεσήμαναν ακόμα ότι « σχετικά με τις πληρωμές του αγροτικού κόσμου για το 2025, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι οι εταιρίες Neuropublic και Cogniterra έχουν δώσει έγκαιρα και σωστά όλα τα παραδοτέα και η καθυστέρηση της πληρωμής δεν αφορά την κοινοπραξία και χαρακτήρισε πολιτικό και όχι τεχνικό το ζήτημα».

«Παραμένει, λοιπόν, το ίδιο ερώτημα προς την κυβέρνηση:

Πότε θα δοθούν οι επιδοτήσεις στους παραγωγούς, για να σταματήσει ο εμπαιγμός και η εξαθλίωση των παραγωγών της χώρας και ποιος ευθύνεται για αυτές τις αδιανόητες καθυστερήσεις;» σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Κουφουδάκης δηλώνει υπερήφανος αλλά το πρόστιμο των κακών πληρωμών του 2022 θα το πληρώσει ο λαός»

«Υπερήφανος δήλωσε, αλλά ο αγροτικός κόσμος πληρώνει τα πρόστιμα», ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Γιάννη Κουφουδάκη, μέλος Δ.Σ. και νόμιμος εκπρόσωπος της Cognitera Α.Ε.,

«Υπερήφανος, όπως άλλωστε όλα τα στελέχη των τεχνικών συμβούλων, δήλωσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής και ο Γιάννης Κουφουδάκης, σήμερα μέλος του Δ.Σ. της Cognitera Α.Ε., ο οποίος είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της Neuropublic Α.Ε., καθώς και υπάλληλος του GAIA Επιχειρείν Α.Ε. Ξέρει, δηλαδή, από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί το σύστημα των πληρωμών», τόνισαν χαρακτηριστικά οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσαν:

«Το ερώτημα είναι πόθεν προκύπτει αυτό το αίσθημα της ”περηφάνειας” όταν, όπως ανέδειξε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, αποτέλεσμα των κακών πληρωμών του 2022 ήταν η επιβολή προστίμου ύψους 55.000.000 ευρώ στη χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Πρόστιμο που θα πληρώσει από την τσέπη του ο ελληνικός λαός. Κατά τα άλλα, ο κ. Κουφουδάκης επέλεξε να ”αδειάσει” τον προηγούμενο μάρτυρα, κ. Κατρή, αναφέροντας ότι δεν θα αναλάμβανε διοικητική θέση σε Τεχνικό Σύμβουλο αν ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του λάμβαναν επιδοτήσεις».

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ακόμα ότι «αλγεινή εντύπωση προκαλεί η ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη στον κ. Κουφουδάκη, σχετικά με το τι ψήφισε στις εκλογές».

«Εξίσου καταδικαστέα είναι και η μη αντίδραση του προεδρείου της Εξεταστικής Επιτροπής στη διατύπωση του εν λόγω ερωτήματος. Θέλει μεγάλη προσπάθεια και τεράστια λογικά άλματα ώστε κάποιος να θεωρήσει αυτή την ερώτηση -που αντιβαίνει στη μυστικότητα της ψήφου- αντίστοιχη με τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί σε άλλους μάρτυρες οι οποίοι κατέχουν αποδεδειγμένα θέση στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ, από τον οποίο τροφοδοτήθηκε το ”γαλάζιο” κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ», επισήμαναν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.