Ερντογάν για συνάντηση με Μητσοτάκη: Θέλουμε να κάνουμε βήματα προς μια θετική κατεύθυνση

Στη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες θέλουν να κάνουν βήματα προς μία θετική κατεύθυνση. Σε σημερινές δηλώσεις του, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ανατολή, ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε, επίσης, για τις επαφές που είχε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ενώ αναφέρθηκε και στον Ρώσο πρόεδρο.

Σχετικά με το τετ α τετ που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ο Ερντογάν τόνισε πως: «Ως δύο ηγέτες που κέρδισαν τις εκλογές, θέλουμε να κάνουμε βήματα προς μια θετική κατεύθυνση. Τα πιο σημαντικά θέματα που έθιξα είναι τα προβλήματα που σχετίζονται με την Δυτική Θράκη, το θέμα των μουφτήδων. Θέλουμε να τα ξεπεράσουμε», είπε.

Ο πρόεδρος Ερντογάν αποκάλυψε ότι επίκεται επίσκεψη του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν στην Τουρκία τον Αύγουστο. «Ετοιμαζόμαστε να φιλοξενήσουμε τον κ. Πούτιν στην Τουρκία τον Αύγουστο. Συμφωνούμε για την επέκταση του διαδρόμου για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας», τόνισε.

#BREAKING Together with Greek Prime Minister Mitsotakis, as leaders who won elections, ‘we want to take our steps in positive direction,’ Turkish President Erdogan says pic.twitter.com/vYuDwApyYI

