Επιμένει στις προκλήσεις ο Ερντογάν: “Εχθρική ενέργεια της Ελλάδας με τους S-300”

Συνεχίζει τις προκλήσεις και τις επιθέσεις ο Ταγίπ Ερντογάν σε βάρος της Ελλάδας, κατά την διάρκεια εκδήλωσης για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

“Δυστυχώς, βλέπουμε ότι οι Έλληνες πολιτικοί που έσυραν τον λαό τους και τη χώρα τους στην καταστροφή πριν από έναν αιώνα, εξακολουθούν να επιμένουν στο ίδιο λάθος. Η Ελλάδα δεν είναι ισότιμος συνομιλητής μας, ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά, ούτε στρατιωτικά”.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στο σκηνικό έντασης που επιχείρησαν να δημιουργήσουν οι Τούρκοι στις 23 Αυγούστου κάνοντας λόγο για “εχθρική ενέργεια της Ελλάδας”:

“Τα F-16 μας έχουν κλειδωθεί με ραντάρ από τα πυραυλικά συστήματα S-300. Αυτή είναι εχθρική συμπεριφορά. Και αν αυτό γίνει κατά τη διάρκεια μιας αποστολής του ΝΑΤΟ, θεωρείται πρόβλημα για το σύνολο του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα δεν είναι πρόκληση για εμάς, αλλά για το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους του. Αναρωτιόμαστε πώς θα απαντήσουν οι ΗΠΑ στην παρενόχληση με τους S-300. Δεν μας έδωσαν F-35. Αντιδρούσαν στα εναλλακτικά αμυντικά συστήματα που παραλάβαμε. Ειλικρινά, κανείς μας δεν ενδιαφέρεται. Είμαστε μια χώρα που έχει την ικανότητα και την αποφασιστικότητα να παράγει κάθε προϊόν που μας το αρνούνται. Είμαστε η Τουρκία”.

