Διπλό χτύπημα – από ΥΠΕΞ και ΓΕΕΘΑ – με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τη στιγμή που στο ΓΕΕΘΑ έπεσαν οι υπογραφές του ανανεωμένου Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σήμερα, Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα συναντήσει στο Ντουμπάι τον Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της χώρας, Σεΐχη Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, μετά το πέρας των οποίων θα λάβει χώρα κατ’ ιδίαν δείπνο εργασίας των δύο Υπουργών Εξωτερικών.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών, οι συζητήσεις αναμένεται να καλύψουν κυρίως την περαιτέρω ενδυνάμωση των στρατηγικών σχέσεων των δύο χωρών και της συνεργασίας τους σε ευρύ φάσμα τομέων, καθώς και σε διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε διμερή επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επίσης τον Ιούνιο του 2022 και τον Ιούνιο του 2021.

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών πραγματοποιείται στον απόηχο της υπογραφής, χθες, Τετάρτη, του «Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας – ΗΑΕ» (Military Cooperation Program) για το έτος 2023 από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ Ταξίαρχο Νικόλαο Χολέβα και τον Director of the Directorate of Education Brigadier General Staff Eng. Nasir Rashid AlNaqbi των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΑΕ.

Το εν λόγω ΠΣΣ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Συμμετοχή σε διακλαδικές ασκήσεις, όπως και σε αντίστοιχες των επιμέρους Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συνεκπαιδεύσεις σε αντικείμενα Διαχείρισης Κρίσεων – Αντιμετώπισης Καταστροφών και Ηλεκτρονικού Πολέμου.

Συνεκπαιδεύσεις Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Ανταλλαγή προσωπικού και επισκέψεων σε σχολές και πολυεθνικά σχολεία.

Επιτελικές συναντήσεις και συνομιλίες για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, με την υπογραφή του Προγράμματος επιβεβαιώνεται η διαρκώς αναβαθμιζόμενη Στρατιωτική Συνεργασία μεταξύ των 2 Χωρών, ισχυροποιούνται περαιτέρω οι δεσμοί των Ενόπλων Δυνάμεών τους και παράλληλα διευρύνεται η διαλειτουργικότητά τους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζουν η Ελλάδα και τα ΗΑΕ ως πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Η προσέγγιση Ελλάδος – ΗΑΕ αποτελεί προϊόν στρατηγικής στόχευσης και προσήλωσης και όχι ευκαιριακή σχέση που μπορεί να πηγάζει λόγω πολιτικών και χρονικών συγκυριών και που θα ατονήσει με την πάροδο του χρόνου. Οι δράσεις που έχουν αναληφθεί από κοινού τον τελευταίο καιρό σε στρατιωτικό επίπεδο αποδεικνύουν του λόγου το αληθές, θέτοντας ως στόχο τον ολοένα και υψηλότερο βαθμό συνεργασίας ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών.

Η επιλογή της χώρας της Αραβικής χερσονήσου να στείλει μαχητικά αεροσκάφη και τεχνικό προσωπικό στις εγκαταστάσεις της 115 Πτέρυγας Μάχης στην Κρήτη για πάνω από ένα μήνα, εν μέσω της ελληνοτουρκικής κρίσης του ORUC REIS στα τέλη Αυγούστου 2020 και η συμμετοχή πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών στις συνεκπαιδεύσεις που έλαβαν χώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και η συμμετοχή των ΗΑΕ στην άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ 12» – που αποτελεί τον Στρατιωτικό Συνασπισμό Μεσογείου – αποδεικνύουν περίτρανα την κοινή αντίληψη των δύο χωρών για τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ασφαλείας και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Η σύμπνοια που χαρακτηρίζει τις σχέσεις των δύο χωρών φαίνεται άλλωστε και από την απόφαση παραχώρησης έκτασης 90 περίπου στρεμμάτων εντός του Στρατοπέδου «Μελλίδη» στον Αυλώνα για την ανέγερση κτιρίων όπου φιλοξενείται τεχνικό προσωπικό των ΗΑΕ που εκπαιδεύεται στην ΕΑΒ. Οι έμπρακτες αυτές κινήσεις συνδυαζόμενες με την επίσημη επίσκεψη του εμιρατινού Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, του πρώτου Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων ξένης χώρας ο οποίος επισκέφτηκε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, εν μέσω πανδημίας και τουρκικών προκλήσεων, έδωσαν τον τόνο μιας συνεχώς βελτιούμενης ελληνοεμιρατινής συνεργασίας από την οποία και οι δύο χώρες θα βγουν ωφελημένες.

Η εμπέδωση λοιπόν του ρόλου που επιτελεί και μπορεί να επιτελέσει μελλοντικά η κάθε χώρα στο ευμετάβλητο και γεμάτο προκλήσεις γεωπολιτικό πεδίο της Ανατολικής Μεσογείου συνεχώς εδραιώνεται, δίνοντας ώθηση σε μια περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας και σίγουρα σε ακόμα πιο ευοίωνο μέλλον στις διμερείς μας σχέσεις.