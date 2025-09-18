Δημοσκόπηση Metron Analysis: Ισχυρό προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ, στην 3η θέση η Ελληνική Λύση – Ένας στους δύο πολίτες θέλει πρόωρες εκλογές

Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 11,3 μονάδων στην πρόθεση ψήφου από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με την Ελληνική Λύση να παγιώνεται στην τρίτη θέση και την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθεί στην τέταρτη, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega το βράδυ της Πέμπτης (18/9).

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 21,8%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 10,5% και ακολουθούν: Ελληνική Λύση 9,2%, Πλεύση Ελευθερίας 7,9%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 4,8%, ΜέΡΑ25 3,2%, Φωνή Λογικής 3,2%, Νέα Αριστερά 1,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,7%, Νίκη 1,5%, Σπαρτιάτες 0,3%. Λοιπά κόμματα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 5,1%, Λευκό – Άκυρο το 4%. Δεν θα ψηφίσει δηλώνει το 6%, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται στο 12,6%.

Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει διαρροές προς τη Φωνή Λογικής, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ προς την Πλεύση Ελευθερίας, το Κίνημα Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, και το ΠΑΣΟΚ προς την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση και τη Νέα Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ισχυρή παρουσία στους κεντροαριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους, ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει την πιο ισχυρή παρουσία στους κεντροδεξιούς και δεξιούς, αν και στους τελευταίους φαίνεται και η πίεση από τους σχηματισμούς της ακροδεξιάς. Η Πλεύρη Ελευθερίας έχει το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των αριστερών, κεντροαριστερών και κεντρώων ψηφοφόρων.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 28,2% και ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 13,6%, η Ελληνική Λύση με 11,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,2%, το ΚΚΕ με 8,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 6,2%, το ΜέΡΑ25 με 4,2, η Φωνή Λογικής με 4,1%, η Νέα Αριστερά με 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,2%, η Νίκη με 1,9%, οι Σπαρτιάτες με 0,4%, ενώ τα λοιπά κόμματα αγγίζουν το 6,6%

Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής

Ενδεικτικό του κλίματος δυσαρέσκειας και το γεγονός ότι το 52% θέλει πρόωρες εκλογές ενώ το 46% να εξαντλήσει την τετραετία.

Αντίστοιχα είναι ενδεικτικό ότι το 62% των πολιτών θέλει πολιτική αλλαγή και μόνο το 37% πολιτική σταθερότητα με ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής και μεταξύ των κεντροδεξιών και κεντρώων ψηφοφόρων. Αυτό αποτυπώνεται και σε σχέση με την πρόθεση ψήφου με διχασμένους για άλλη μια φορά τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.

Δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών

Ως προς τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει τις περισσότερες θετικές γνώμες και ακολουθείται από τον Δημήτρη Κουτσούμπα και τρίτο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Βελτιωμένες επιδόσεις έχουν Κυριάκος Βελόπουλος, Σωκράτης Φάμελλος και Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο «Κανένας» παραμένει η πρώτη επιλογή για την πρωθυπουργία

Στην ερώτηση για το ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μπροστά με 25% σε μεγάλη απόσταση από τον δεύτερο Νίκο Ανδρουλάκη στο 7%, όμως αρκετά πίσω από τον «Κανένα» που με 35% αποτελεί την καλύτερη συμπύκνωση της έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο υπαρκτό πολιτικό σύστημα.

Θα υποστήριζαν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα;

Η δημοσκόπηση έθεσε και το ερώτημα εάν θα υποστήριζαν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Το 10% απαντά πολύ πιθανό και το 11% απαντά αρκετά πιθανό. Από την άλλη το 18% απαντά «όχι και τόσο πιθανό» και το 60% «απίθανο».

Η θετική τοποθέτηση βρίσκεται κυρίως μεταξύ των αριστερών και κεντροαριστερών ψηφοφόρων, ενώ το προφίλ όσων το βλέπουν θετικά δείχνει ότι κυρίως προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τους άλλους σχηματισμούς της Αριστεράς αλλά και από την αδιευκρίνιστη ψήφο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και δυσπιστία αλλά και μια αρκετά ισχυρή αφετηρία, τουλάχιστον εάν συγκριθεί με το σημερινό αντιπολιτευτικό τοπίο.

Η ταυτότητα της έρευνας