Δημοσκόπηση Marc: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για Σαμαρά και Τσίπρα

Προβάδισμα 15,3 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας Marc.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Marc για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ είναι στην πρώτη θέση με 27% και ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ με 11,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 7,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,2%, η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 με 2,4%, η Νίκη με 2,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8%, οι Σπαρτιάτες με 1,3%, η Νέα Αριστερά με 1%, άλλο κόμμα με 2,4%. Το 3,6% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:

ΝΔ 31%,

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 14%,

Πλεύση Ελευθερίας 10%,

Ελληνική Λύση 9,7%

ΚΚΕ 9%,

ΣΥΡΙΖΑ 7,2%,

Φωνή Λογικής 3,6%,

ΜέΡΑ25 3%,

Νίκη 2,7%,

Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%,

Σπαρτιάτες 1,6%,

Νέα Αριστερά 1,2%

άλλο κόμμα 4,8%

Η καταλληλότητα για την πρωθυπουργία

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο 31,2% των πολιτών επιλέγει τον Κυριάκο Μητοτσάκη, και ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,3%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 3,2%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2,4%, ο Στέφανος Κασσελάκης και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,3%. «Δεν απαντώ» επιλέγει το 28,4% των ερωτηθέντων.

Το «κόμμα Τσίπρα» και ο Αντώνης Σαμαράς

To 26,1% των ερωτηθέντων θεωρεί τη δημιουργία ενός «κόμματος Τσίπρα» ευκαιρία για την ανασύνταξη της Κεντροαριστεράς.

Ένα 19,6% καλεί τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, ενώ το 59,8% τον προτρέπει να μείνει εκτός πολιτικής και το 13,6% να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία.