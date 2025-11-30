Δημοσκόπηση Marc: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για Σαμαρά και Τσίπρα

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κάλπη

Προβάδισμα 15,3 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας Marc.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Marc για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ είναι στην πρώτη θέση με 27% και ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ με 11,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 7,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,2%, η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 με 2,4%, η Νίκη με 2,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8%, οι Σπαρτιάτες με 1,3%, η Νέα Αριστερά με 1%, άλλο κόμμα με 2,4%. Το 3,6% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:

  • ΝΔ 31%,
  • ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 14%,
  • Πλεύση Ελευθερίας 10%,
  • Ελληνική Λύση 9,7%
  • ΚΚΕ 9%,
  • ΣΥΡΙΖΑ 7,2%,
  • Φωνή Λογικής 3,6%,
  • ΜέΡΑ25 3%,
  • Νίκη 2,7%,
  • Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%,
  • Σπαρτιάτες 1,6%,
  • Νέα Αριστερά 1,2%
  • άλλο κόμμα 4,8%

Η καταλληλότητα για την πρωθυπουργία

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο 31,2% των πολιτών επιλέγει τον Κυριάκο Μητοτσάκη, και ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,3%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 3,2%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2,4%, ο Στέφανος Κασσελάκης και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,3%. «Δεν απαντώ» επιλέγει το 28,4% των ερωτηθέντων.

Το «κόμμα Τσίπρα» και ο Αντώνης Σαμαράς

To 26,1% των ερωτηθέντων θεωρεί τη δημιουργία ενός «κόμματος Τσίπρα» ευκαιρία για την ανασύνταξη της Κεντροαριστεράς.

Ένα 19,6% καλεί τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, ενώ το 59,8% τον προτρέπει να μείνει εκτός πολιτικής και το 13,6% να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός: Γυναίκες αποκαλύπτουν τι τις κάνει να κορυφώσουν σίγουρα

Αντιγήρανση: 4 μυστικά για να κρατήσετε τα μάτια σας νεανικά, σύμφωνα με ειδικό

Επίδομα παιδιού: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τις νέες αιτήσεις – Τα σημεία που πρέπει να προσέξετ...

Παπασταύρου: «Την Παρασκευή κατατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση της Chevron – HELLENiQ ENERGY»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:27 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Ο Πρωθυπουργός λέει ψέματα για “δισεκατομμύρια ευρώ” που θα δώσει στους αγρότες ενώ τους οφείλει από πέρυσι

«Είναι να απορεί κανείς με τον κύριο Μητσοτάκη που μόνος του “συσκέπτεται”, μόνος ...
13:30 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: Οι εργαζόμενοι και οι αγρότες δεν είναι ιθαγενείς να τους μοιράζει καθρεφτάκια η κυβέρνηση

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολίασε με δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπο...
13:22 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Συλλογικές συμβάσεις: Τα επόμενα βήματα μετά την υπογραφή της Κοινωνικής Συμφωνίας – Τι είπε η Νίκη Κεραμέως

«Η Κοινωνική Συμφωνία συνιστά πλαίσιο που οδηγεί στη σύναψη και στην επέκταση περισσότερων Συλ...
12:58 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Στο Λονδίνο τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το ελληνικό ραντεβού με… 30 τρισ. δολάρια και τη Morgan Stanley

Ένα σημαντικό ραντεβού δίνουν η ελληνική οικονομία, οι ελληνικές τράπεζες, το Χρηματιστήριο κα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»