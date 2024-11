Χαρακόπουλος από Σαράγεβο: «Η επιμονή στην woke κουλτούρα επηρέασε και τις αμερικανικές εκλογές»

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο προβληματισμός για την επιμονή κάποιων κύκλων να επιβάλουν την woke κουλτούρα, παραγκωνίζοντας τις παραδοσιακές αξίες, συμπεριλαμβανόμενες των χριστιανικών, είναι παγκόσμιος. Ο προβληματισμός αυτός επηρεάζει πλέον και τις πολιτικές εξελίξεις, όπως παρακολουθούμε να συμβαίνει στις κρίσιμες εκλογές των ΗΠΑ. Αυτό το μήνυμα οφείλουν να το λάβουν όλοι υπόψη, ιδίως στον χώρο της ΕΕ, αν θέλουμε μια Ευρώπη ισχυρή και ενωμένη, σε έναν ταραγμένο κόσμο».

Τα παραπάνω επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), Μέλος της Βουλής των Ελλήνων, δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στις εργασίες της Διεθνούς Γραμματείας της ΔΣΟ, που πραγματοποιήθηκαν στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στο Σεράγεβο, κατά τις οποίες ανέγνωσε τον απολογισμό του προηγούμενου εξαμήνου και τον προγραμματισμό για το επόμενο.

Στις εργασίες συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Αθανάσιος Μπούρας και οι βουλευτές κ.κ. Αθανάσιος Δαβάκης, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Απόστολος Πάνας, από την Ελλάδα, Irakli Kadagishvili, από την Γεωργία, Peter Nikolaev Petrov, από την Βουλγαρία, Hayk Tsirunyan, από την Αρμενία, Πανίκος Λεωνίδου, Μαρίνος Μουσιούττας και Ηλίας Μυριάνθους, από την Κύπρο, η κα Ana Ivanovic και ο κ. Alekcandar Cotric, από τη Σερβία, η κ. Σορίνα Κότι, από την Αλβανία, η κ. Manal Helal, από την Αίγυπτο, η κ. Ljubica Miljanovic, και οι κ.κ. Cedomir Stojanovic, Miroslav Vujicic και Darko Babalj, από την Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στις εργασίες συμμετείχε επίσης ο Σύμβουλος της ΔΣΟ δρ Κώστας Μυγδάλης, ενώ παρενέβη διαδικτυακά και ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ioan Vulpescu, από την Ρουμανία, ο οποίος δεν κατέστη δυνατό να παραστεί λόγω των επικείμενων εκλογών στη χώρα του.

Συνάντηση με Πρόεδρο Βουλής της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

Αντιπροσωπεία της ΔΣΟ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Nebojša Radmanovic, τον α΄ αντιπρόεδρο της Βουλής των Λαών κ. Nikola Špiric, τον β΄ αντιπρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Marinko Cavara, τους βουλευτές στη Βουλή των Λαών κ. Zdenko Cosic και κ. Dzemal Smajic, και τη βουλευτή της Βουλής των Αντιπροσώπων κ Ermina Salkicevic Dizdarevic. Ο Βόσνιοι κοινοβουλευτικοί στις τοποθετήσεις τους αναφέρθηκαν στο δύσκολο παρελθόν της χώρας και στα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί για την ενότητα της κοινωνίας και στην ευρωπαϊκή της προοπτική, για την οποία προσβλέπουν και στη στήριξη της ΔΣΟ.

Στην αντιφώνησή του ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος τόνισε ότι «ευτυχώς, ο πόλεμος στη Βοσνία αποτελεί μια κακή ανάμνηση. Χαιρόμαστε που διαπιστώνουμε την ειρηνική συμβίωση και το κοινό όραμά σας να ενταχθείτε στην ΕΕ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, το μέλλον των Βαλκανίων δεν είναι αυτό της λεγόμενης “πυριτιδαποθήκης της Ευρώπης”. Είναι το μέλλον της συνεργασίας, της ειρήνης, της ανάπτυξης σε μια ελεύθερη, ισχυρή, ευημερούσα Ευρώπη. Τα Βαλκάνια με την πολυμορφία τους, αλλά και τις παραδόσεις, τον πολιτισμό και τον δυναμισμό τους μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην διαδικασία διαμόρφωσης της σύγχρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας. Γιατί σε έναν πολυπολικό κόσμο που αναδύεται μέσα από ανταγωνισμούς, συγκρούσεις ακόμη και πολέμους, η Ευρώπη πρέπει να έχει το δικό της διακριτό στίγμα, να μην είναι υποχείριο τρίτων. Γι’ αυτό χρειάζεται να προχωρήσει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στα δυτικά Βαλκάνια. Πάντοτε, όμως, βάση των όρων που προβλέπονται για όλες τις χώρες στην ενταξιακή τους πορεία. Με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις θεμελιώδεις ελευθερίες».

Έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ο επικεφαλής της ΔΣΟ, κατά την έναρξη του απολογισμού των δράσεων της Οργάνωσης, κατά το προηγούμενο διάστημα, αναφερόμενος στην έκρυθμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι «οι φόβοι για κλιμάκωση και επέκταση της σύγκρουσης, με ότι αυτό συνεπάγεται για την διόγκωση της ανθρωπιστικής καταστροφής, είναι πραγματικοί. Ενόψει της κατάστασης αυτής, η ΔΣΟ θεωρεί ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός, κήρυξη εκεχειρίας για όσο διάστημα χρειάζεται, και επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων πλευρών για την επίτευξη μιας λύσης, που θα φέρει μια μόνιμη ειρήνη, με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού Παλαιστινιακού, κράτους που θα συμβιώνει ειρηνικά με το κράτος του Ισραήλ. Να θυμίσω ότι ως ΔΣΟ, εξ αρχής εκφράσαμε τον αποτροπιασμό για τις βάρβαρες επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 και την συμπαράστασή μας προς το Ισραήλ για τα αθώα θύματα της τυφλής βίας από τα μέλη της Χαμάς».

Δράσεις της ΔΣΟ

Ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος στον απολογισμό του αναφέρθηκε αναλυτικά στις ποικίλες δραστηριότητες της Οργάνωσης κατά το προηγούμενο διάστημα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, οι επιτυχημένες παρουσιάσεις του Τόμου «Αγία Σοφία: Οι Ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον κόσμο» στην Μεσσήνη και στο Παλέρμο της Σικελίας, αλλά και στο Μπενεβέντο της Ιταλίας, όπου πραγματοποιήθηκαν παράλληλα σημαντικές επαφές με πολιτικούς και εκκλησιαστικούς φορείς.

Επίσης, σημείωσε τις συναντήσεις που έγιναν, μαζί με την Ομάδα Pasqua Together 2025, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο, με σκοπό τον συντονισμό για τον εορτασμό το 2025 της 1700ής επετείου από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, και το κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών.

Στη συνέχεια, απαρίθμησε τις συμμετοχές και παρεμβάσεις της ΔΣΟ σε διεθνή φόρα, όπως στη Υπουργική Διάσκεψη του Βερολίνου για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Θρησκευτική Ελευθερία, στο Βερολίνο, στη Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU), στη Γενεύη, και στην Γενική Συνέλευση της οργάνωσης Together for Europe, στο Γκρατς της Αυστρίας, όπου έγινε και παρουσίαση του τόμου για την Αγία Σοφία. Τέλος, αναφέρθηκε στη σημαντική συνάντηση στη Γενεύη με τον Γενικό Γραμματέα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (WCC) και σε σειρά πρωτοβουλιών του επόμενου διαστήματος.

Απολογισμός του ΓΓ της ΔΣΟ δρ Μάξιμου Χαρακόπουλου στη Διεθνή Γραμματεία στο Σεράγεβο:

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην όμορφη πόλη του Σεράγεβο για την συνεδρίαση της φθινοπωρινής Διεθνούς Γραμματείας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ).

Οι σχέσεις της Οργάνωσης μας με την Βοσνία – Ερζεγοβίνη, μια χώρα με έντονο πολύ-εθνοτικό και πολύ-θρησκευτικό αποτύπωμα στη Γηραιά Ήπειρο, έχουν πράγματι ενταθεί τα τελευταία δυο χρόνια.

Αφενός αυτό οφείλεται στην ενεργό συμμετοχή των συναδέλφων βουλευτών από την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της Βοσνίας σε πλείστες δραστηριότητες της Οργάνωσης μας, όπως το επιτυχές Διεθνές Πολιτικό Συνέδριο που πραγματοποιήσαμε στη Θεσσαλονίκη για τις Χριστιανικές Αξίες, τον περασμένο Μάιο.

Αφετέρου οφείλεται και στο έντονο ενδιαφέρον που έχει εκδηλώσει η εν λόγω χώρα για τα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής της Οργάνωσής μας.

Το ενδιαφέρον αυτό αποτυπώθηκε, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, μέσα από την διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Κοινοβουλευτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες για την συνύπαρξη και την ειρήνη», σε συνεργασία με την Παγκόσμια Μουσουλμανική Λίγκα, τον Φεβρουάριο 2024.

Οι παραπάνω λόγοι κατέστησαν δυνατή την παρουσία μας στο Σεράγεβο και σας ευχαριστούμε για τη θερμή υποδοχή.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μετά την εκλογή του Ιωάννη Βουλπέσκου στη θέση του Προέδρου της Γενικής μας Συνέλευσης υπάρχει κενό στη σύνθεση της Διεθνούς μας Γραμματείας το οποίο και θα πρέπει να καλυφθεί μέχρι το καλοκαίρι που θα έχουμε την εκλογή νέων οργάνων στη Γενική μας Συνέλευση,

Θα δώσω τώρα τον λόγο στον αγαπητό πρόεδρο Ιωάννη Βουλπέσκου, ο οποίος λόγω των εκλογών στη Ρουμανία δεν μπόρεσε να είναι δια ζώσης μαζί μας, και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία.

(Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει ο πρόεδρος της ΓΣ της ΔΣΟ κ. Ιωάννης Βουλπέσκου)

Ευχαριστούμε τον πρόεδρο και του ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία.

Για την εύρυθμη λειτουργία της Διεθνούς μας Γραμματείας θα πρότεινα μέχρι το καλοκαίρι στην κενωθείσα θέση της Διεθνούς μας Γραμματείας να συμμετέχει η συνάδελφος από το κοινοβούλιο της Αιγύπτου η κα Μανάλ Χελάλ.

Προτού ξεκινήσω την απολογιστική αναφορά μου, θα μου επιτρέψετε να σταθώ στα τραγικά συμβάντα που λαμβάνουν χώρα στην Μέση Ανατολή. Εικόνες πυραυλικών επιθέσεων και σφοδρών βομβαρδισμών των αστικών ιστών που σκορπούν αδιάκριτα εκατόμβες νεκρών αμάχων δημιουργούν αποστροφή και ανασύρουν μνήμες εποχών που θεωρούσαμε ότι έχουν παρέλθει οριστικώς. Η χρήση χώρων λατρείας και θρησκευτικών μνημείων για την αποθήκευση πυρομαχικών και η θεώρηση τους ως στρατιωτικούς στόχους απειλεί την ίδια τους την ύπαρξη.

Ανάμεσα στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας που έχουν αποτελέσει άμεσα ή έμμεσα στόχους επιθέσεων συμπεριλαμβάνονται, δυστυχώς, και ορθόδοξοι ναοί. Και για αυτό εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αντιοχείας.

Επίσης, η στοχοποίηση των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών στον Νότιο Λίβανο και η χρήση των απαγορευμένων βομβών φωσφόρου αποδεικνύουν έλλειψη του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των διεθνών θεσμών.

Οι φόβοι για κλιμάκωση και επέκταση της σύγκρουσης, με ότι αυτό συνεπάγεται για την διόγκωση της ανθρωπιστικής καταστροφής, είναι πραγματικοί.

Ενόψει της κατάστασης αυτής, η ΔΣΟ θεωρεί ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός, κήρυξη εκεχειρίας για όσο διάστημα χρειάζεται, και επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων πλευρών για την επίτευξη μιας λύσης, που θα φέρει μια μόνιμη ειρήνη, με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού Παλαιστινιακού, κράτους που θα συμβιώνει ειρηνικά με το κράτος του Ισραήλ.

Να θυμίσω ότι ως ΔΣΟ, εξ αρχής εκφράσαμε τον αποτροπιασμό για τις βάρβαρες επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 και την συμπαράστασή μας προς το Ισραήλ για τα αθώα θύματα της τυφλής βίας από τα μέλη της Χαμάς.

Ταυτόχρονα, όμως, εκφράζουμε την συμπαράστασή μας προς κάθε οικογένεια που πενθεί θύματα στο Λίβανο και την Παλαιστίνη. Αυτός ο κύκλος αίματος πρέπει επιτέλους να κλείσει.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η τρέχουσα περίοδος βρίθει εξελίξεων, καθώς σε πολλές χώρες-μέλη της Οργάνωσης έχουν πραγματοποιηθεί ή είναι εν εξελίξει εκλογές, όπως στην Βουλγαρία, Ρουμανία και Γεωργία. Ευχόμαστε στους συναδέλφους βουλευτές καλή επιτυχία στον εκλογικό αγώνα που δίνουν.

Η σημερινή συνεδρίαση αποσκοπεί στην ανασκόπηση των μέχρι σήμερα δραστηριοτήτων μας, από την 31η Γενική μας Συνέλευση, στη Σικελία τον Ιούνιο 2024, μέχρι και σήμερα.

Συνεδρίαση της 31ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΣΟ, Παλέρμο, 27 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2024:

Η Συνέλευση μας στο Παλέρμο υπήρξε ιδιαιτέρως επιτυχημένη εκδήλωση με την συμμετοχή πολλών χωρών: Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ιράν, Πολωνία, Ρουμανία και Σερβία.

Όπως θα θυμάστε το κεντρικό θέμα της Συνέλευσης ήταν «Αξιολόγηση των Συμπερασμάτων του Διεθνούς Πολιτικού Συνεδρίου για τις Χριστιανικές Αξίες.

Στη συζήτηση μας υπογραμμίσαμε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη οι χριστιανικές αξίες να βρεθούν στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης και του σχεδιασμού για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς εξακολουθεί να κατέχει κεντρική θέση στη συνείδηση των ευρωπαϊκών λαών.

Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω δεν θα σταματήσουμε ποτέ να συζητάμε και να διαμορφώνουμε και καταθέτουμε προτάσεις προς την διεθνή κοινότητα και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της Οργάνωσης για το έτος 2023-2024, καθώς και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων για το ερχόμενο έτος.

Επίσης, ο Ταμίας της της Οργάνωσής μας, ο καλός συνάδελφος Θανάσης Δαβάκης, έμπειρος κοινοβουλευτικός, παρουσίασε τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του απερχόμενου έτους, ενώ εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το ερχόμενο έτος.

Η Συνέλευση στο Παλέρμο αποτέλεσε ένα σημείο σταθμό για την Οργάνωση μας ως –θα μου επιτρέψετε τον όρο- «Αναθεωρητική Συνέλευση», αφού καταφέραμε μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις να συζητήσουμε και να υιοθετήσουμε την αναθεώρηση της Ιδρυτικής Πράξης της Οργάνωσης μας.

Το έργο της τροποποίησης κατέστη επιτυχές χάρη στην άοκνη προσπάθεια της ad hoc Επιτροπής Τροποποίησης της Ιδρυτικής Πράξης της ΔΣΟ, υπό την προεδρία του αγαπητού συναδέλφου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου και φίλου, Πανίκου Λεωνίδου, και με μέλη τους συναδέλφους: Αθανάσιο Δαβάκη (Ελλάδα), Αλεξάντερ Τσότριτς (Σερβία), Μίλε Ταλέφσκι (Βόρεια Μακεδονία), Ηρακλή Κανταγκισβίλι (Γεωργία) και Ελίας Μπου Σάαμπ (Λίβανος).

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εκλογή νέου Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης της Οργάνωσης μας και το αξίωμα ανέλαβε ο εκλεκτός συνάδελφος και φίλος, κ. Ioan Vulpescu, επικεφαλής της ρουμανικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη ΔΣΟ, ο οποίος όπως είπαμε δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα με φυσική παρουσία, λόγω του απαιτητικού προγράμματος των εθνικών εκλογών στη Ρουμανία, που διενεργούνται σε δυο γύρους τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Τον έχουμε, όμως, σε απευθείας σύνδεση μέσω τηλεδιάσκεψης και του ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία στην εκστρατεία του και την εκλογική αναμέτρηση που θα δώσει στην περιφέρειά του και τον αναμένουμε με ανοιχτές αγκάλες ξανά στην ενεργό δράση της Οργάνωσής μας.

Παρουσιάσεις του Τόμου «Αγία Σοφία: Οι Ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον Κόσμο»:

• Σικελία, 26 – 29 Ιουνίου 2024:

Η παρουσίαση στη Μεσσήνη

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης στη Σικελία, διοργανώθηκαν παρουσιάσεις του Τόμου «Αγία Σοφία, Οι Ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον Κόσμο», στην ιταλική γλώσσα, στη Μεσσήνη και στο Παλέρμο.

Σημαντική για την όλη διοργάνωση των εκδηλώσεων τόσο για τον Τόμο όσο και για την Γενική Συνέλευση ήταν η συμβολή του Συνδέσμου της ΔΣΟ με τους Καθολικούς Φορείς, αγαπητού φίλου Βιρτζίλιο Αβάτο, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Η παρουσίαση του Τόμου στη Μεσσήνη πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Μεσσήνης, την Τετάρτη 26 Ιουνίου.

Η παρουσίαση στο Παλέρμο

Το Σάββατο, 29 Ιουνίου, η παρουσίαση του Τόμου πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Κοινοβούλιο της Σικελίας στο Παλέρμο.

Στο περιθώριο αυτής της εκδήλωσης, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε τη βυζαντινή μονή των Τριών Αγίων του Σαν Φρατέλλο, που βρίσκεται στην κορυφή του Όρους Βέκιο, και είναι αφιερωμένη στους Τρεις Αγίους Μάρτυρες αδελφούς Αλφιο, Φιλαντελφιο και Τσιρινο.

Τύχαμε θερμής υποδοχής στο δημαρχείο του Σαν Φρατέλλο από τον δήμαρχο κ. Τζουζέπε Πριντσίοτα, τον βουλευτή, αντιπρόεδρο της επιτροπής υγείας, κ. Καλογκετο Λεάντζα και την σύμβουλο του Δήμου κ. Καρντάλι Φορτουνάτα.

• Μπενεβέντο, 21 Σεπτεμβρίου 2024:

Παραμένοντας στην Ιταλική χερσόνησο, όπου η Ιστορία μένει αέναα ζωντανή, τον Σεπτέμβριο 2024 πραγματοποιήσαμε παρουσίαση του Τόμου και στο Μπενεβέντο, όπου βρίσκεται ο ιστορικός και περικαλλής ναός της Αγίας Σοφίας, που περιλαμβάνεται στον Τόμο.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι συνάδελφοι βουλευτές: Ιωάννης Σαρακιώτης από τη Βουλή των Ελλήνων και Πανίκος Λεωνίδου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου.

Πριν από την εκδήλωση, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τον ιστορικό ναό της Αγίας Σοφίας του Μπενεβέντο, που έχει οικοδομηθεί τον 8ο αιώνα, και είναι ένα από τα επτά προστατευόμενα μνημεία στον επίσημο κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ με τον τίτλο «Οι Λομβαρδοί στην Ιταλία».

Στη συνέχεια, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο του Μπενεβέντο, και πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κλεμέντε Μαστέλα, τον οποίο ενημέρωσα ότι φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια πολιτιστική διαδρομή, κατά το πρότυπο των “βημάτων του Αγίου Παύλου”, μεταξύ των πόλεων που φιλοξενούν ιστορικούς ναούς της Αγίας Σοφίας.

Σε αυτό το δίκτυο θα συγκαταλέγεται, αναμφίβολα και το Μπενεβέντο. Η προώθηση αυτού του σχεδίου, εκτός των άλλων, θα ενισχύσει τον θρησκευτικό και ιστορικό τουρισμό.

Σε όλες αυτές τις παρουσιάσεις του Τόμου, καταστήσαμε σαφές ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτήν την εκστρατεία για την προστασία της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη όχι μόνο γιατί το μοναδικό αυτό μνημείο αποτελεί παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και ως τέτοιο θα πρέπει να τυγχάνει σεβασμού και από την Τουρκία στην επικράτεια της οποίας βρίσκεται σήμερα.

Επιμένουμε για έναν ακόμη λόγο. Διότι η Αγία Σοφία ως οικουμενική καθέδρα της ενωμένης χριστιανοσύνης της πρώτης χιλιετίας είναι και οικουμενικό σύμβολο των χριστιανικών αξιών που μοιραζόμαστε όλοι οι χριστιανοί ανεξαρτήτως δόγματος.

Συναντήσεις για την Πρωτοβουλία εορτασμών του Κοινού Πάσχα “Pasqua Together 2025”:

Όπως γνωρίζετε, τόσο οι Ορθόδοξοι όσο και οι Καθολικοί θα γιορτάσουν του χρόνου, το 2025, την ίδια Κυριακή το Πάσχα, καθώς συμπίπτει η ημερομηνία. Η ευτυχής αυτή συγκυρία συνοδεύεται και από την επέτειο των 1700 ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια.

Με αυτή την αφορμή φαίνεται να συντελούνται διαβουλεύσεις στον Ορθόδοξο και τον Καθολικό Κόσμο με πρωτοβουλία των επικεφαλής των Εκκλησιών, του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου και του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένας διάλογος που κρατάει χρόνια και εν τέλει να συμφωνηθεί ο κοινός εορτασμός της μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης από εδώ και στο εξής.

Ενδεικτική προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να είναι και η προγραμματισμένη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Κωνσταντινούπολη και τη Νίκαια –σημερινό το Ιζνίκ- εντός του 2025, με την ευκαιρία της επετείου από την Α’ Σύνοδο της Νίκαιας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις 14 Σεπτεμβρίου 2024, ανήμερα της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αντιπροσωπεία της ομάδας Pasqua Together 2025, που απαρτίζεται από εκπροσώπους της ΔΣΟ, της οργάνωσης Together for Europe, του δικτύου «Ιησούς Χριστός 2033» και του Κινήματος των Focolare, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη.

Η επίσκεψη επικεντρώθηκε στις κοινές πρωτοβουλίες για τον εορτασμό της 1700ής επετείου από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, καθώς και για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα το 2025.

Στην αντιπροσωπεία της Οργάνωσης μας, εκτός από τον ομιλούντα ως επικεφαλής, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Ιοάν Βουλπέσκου και οι βουλευτές κ.κ. Αθανάσιος Δαβάκης από την Ελλάδα, Πανίκος Λεωνίδου από την Κύπρο, Αλέξανδρος Τσότριτς από τη Σερβία, και Μίλε Ταλέβσκι από τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και ο σύμβουλος της ΔΣΟ, δρ. Κώστας Μυγδάλης.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας ενημέρωσε ότι τόσο η Ορθόδοξη όσο και η Καθολική Εκκλησία έχουν ήδη δημιουργήσει κοινές επιτροπές για τον εορτασμό της 1700ής επετείου, με προγραμματισμένες εκδηλώσεις στην πόλη της Νίκαιας.

Η αντιπροσωπεία του Pasqua together 2025 παρουσίασε στον Παναγιώτατο το κοινό όραμά τους για την ενότητα των χριστιανικών κοινοτήτων, παραδίδοντας ένα συμβολικό κείμενο-Διακήρυξη που έχει υπογραφεί από όλες αυτές οργανώσεις.

Το έγγραφο αυτό αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή τους για την προώθηση της ενότητας των χριστιανών, μέσω των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων.

Αυτή η πρωτοβουλία υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις αυτές στην οικοδόμηση γεφυρών συνεργασίας ανάμεσα στους χριστιανούς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Ορθοδοξίας, των διακοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών και των κινημάτων πολιτών που εργάζονται για την ειρηνική συνύπαρξη και την ενότητα των χριστιανικών κοινοτήτων.

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την αποστολή στο Φανάρι, μέσα σε λίγες μέρες μεταβήκαμε και στο Βατικανό για επίσημη συνάντηση της Ομάδας Pasqua To gether 2025 με τον Αγιότατο Πάπα Φραγκίσκο.

Από πλευράς της ΔΣΟ, εκτός του ομιλούντος και του προέδρου της Γενικής μας Συνέλευσης, συμμετείχαν οι βουλευτές κ.κ. Πανίκος Λεωνίδου και Alexander Cotric, ο σύμβουλος της ΔΣΟ δρ Κώστας Μυγδάλης και ο σύνδεσμος της ΔΣΟ με τον καθολικό κόσμο κ. Virgilio Avato.

Την οργάνωση «Together for Europe» εκπροσώπησαν οι κ.κ. Γκέρχαρντ Πρός, από την Γερμανία, Γιοχάνες Φιτζενμπάουερ, από την Αυστρία, και Ντιέγκο Γκόλλερ από την Ιταλία. Το Κέντρο Χριστιανικής Ενότητας «Uno»-Κίνημα «Focolare» εκπροσώπησαν η κα Μαρία Ουίνκεν από την Γερμανία, ο κ. Ένο Ντιζκέμα, από την Ολλανδία, η κα Σάντρα Φερέιρα Ριμπέιρο, από την Βραζιλία, η Συρορθόδοξη κα Μέρβατ Κέλι και η κα Χάικ Βέσπερ, από την Γερμανία.

Από το δίκτυο «Ιησούς Χρηστός 2033» παραβρέθηκαν ο κ. Μάρτιν Χόεγκερ, από την Ελβετία, και ο πάστορας της Ευαγγελικής Μεταρρυθμισμένης Εκκλησίας στην Ελβετία Μάικλ Κόχερ.

Την κοινή προσφώνηση όλων των οργανώσεων προς τον Πάπα ανέγνωσε ο νέος πρόεδρος της Γενικής μας Συνέλευσης κ. Ioan Vulpescu, ο οποίος, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι «είμαστε βέβαιοι ότι η οδός της συνεργασίας που έχετε ανοίξει με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, είναι η οδός της ελπίδας για ένα φωτεινότερο αύριο. Χρέος μας είναι αυτήν την οδό να την ακολουθήσουμε και να την διαπλατύνουμε χάριν των υψηλών χριστιανικών αξιών και του καλού ολόκληρης της ανθρωπότητος».

Ο Πάπας Φραγκίσκος, απευθυνόμενος στα μέλη των οργανώσεων, μεταξύ άλλων διατύπωσε την ευχή να «επιδιώξουμε να στοχαζόμαστε, να μοιραζόμαστε και να σχεδιάζουμε μαζί, κρατώντας τον Ιησού ενώπιόν μας, ευγνώμονες για το κάλεσμά του και πρόθυμοι, ενωμένοι, να γίνουμε μάρτυρές Του, ‘‘?να ? κόσμος πιστεύσ?’’. Πρέπει να περπατήσουμε μαζί. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας ανταμείψει για ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνάντηση. Προσεύχομαι για εσάς και σας παρακαλώ μην ξεχάσετε να προσευχηθείτε και εσείς για μένα».

Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τους συνυπογράφοντες την «Έκκληση της Θεσσαλονίκης για τις χριστιανικές αξίες στην Ευρώπη», ήτοι τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC), Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα, τον Γενικό Γραμματέα της Διάσκεψης Ευρωπαϊκών Εκκλησιών κ. Φρανκ Ντίτερ Φισμπαχ, τον πρόεδρο της Συνόδου Καθολικών Επισκόπων της ΕΕ (COMECE), Επίσκοπο του Λατίνο κ. Μαριάνο Γκροτσιάτα και τον συντονιστή της οργάνωσης «Together for Europe» κ. Γκέρχαρτ Πρός.

Σε αυτή τη συνάντηση, συζητήσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές και τις κοινές δράσεις για το επόμενο διάστημα.

Συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις:

• Συμμετοχή αντιπροσωπείας της ΔΣΟ στην Υπουργική Διάσκεψη του Βερολίνου για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Θρησκευτική Ελευθερία, Βερολίνο, 10-11 Οκτωβρίου 2024:

Ήταν ιδιαίτερη τιμή και ένδειξη αναγνώρισης του έργου που επιτελούμε το γεγονός ότι λάβαμε πρόσκληση να συμμετάσχουμε στην Υπουργική Διάσκεψη της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι, πρόκειται για μια ομάδα χωρών –με προεξάρχουσες τις ΗΠΑ- που συνεδριάζουν από το 2017 σε ετήσια βάση για την προστασία και την προαγωγή της ελευθερίας της θρησκείας, όπου Γης.

Στην Διάσκεψη του Βερολίνου μεταβήκαμε με τον κ. Ηλία Μυριάνθους από την Κύπρο και τον σύμβουλο δρ Μυγδάλη. Το θέμα της φετινής Διάσκεψης αφορούσε τις «επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Θρησκευτική Ελευθερία».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, είχαμε σημαντικές συναντήσεις με εκπροσώπους θεσμών και κυβερνητικούς αξιωματούχους διαφόρων κρατών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου.

Πιο συγκεκριμένα, επισκεφτήκαμε την έδρα του Ιδρύματος Αντενάουερ, όπου μας υποδέχτηκε ο Αναπληρωτής Διευθυντής Ανάλυσης και Συμβουλευτικής και Διευθυντής Κοινωνικής Συνοχής, δρ Ανδρέας Γιάκομπς, και η υπεύθυνη για τη Δυτική και Νότια Ευρώπη στο Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασία κ. Λορέτα φον Πλέτενμπεργκ.

Επισημάναμε ότι το φαινόμενο της θρησκείας ίσως είχε υποτιμηθεί για πολλές δεκαετίες από την πολιτική.

Ωστόσο, ο πόλεμος στην Ουκρανία, και όσα ζούμε τον τελευταίο χρόνο στη Μέση Ανατολή, αναδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η επίδραση της θρησκείας στη γεωπολιτική.

Επίσης, η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί από την κυβέρνηση του Ερντογάν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εργαλειοποίησης της θρησκείας.

Δεν είναι, επίσης τυχαίο ότι ο Τούρκος πρόεδρος εγκαινιάζει στα Τίρανα το μεγαλύτερο τζαμί των Βαλκανίων, σε μια προσπάθεια αύξησης της τουρκικής επιρροής στην Αλβανία και τα Βαλκάνια.

• Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΔΣΟ με τον Γενικό Γραμματέα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (WCC), Γενεύη, 15 Οκτωβρίου 2024:

Στο περιθώριο της επίσκεψής μας στη Γενεύη για τη συμμετοχή μας στην 149η Συνέλευση της Δια-Κοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) με το καθεστώς του παρατηρητή, ζητήσαμε μια συνάντηση με τον επικεφαλής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, τον Γενικό Γραμματέα, δρ Τζέρι Πιλάι.

Στη συνάντηση συμμετείχαν το Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου κ. Μαρίνος Μουσιούττας, ο Σύμβουλος της ΔΣΟ δρ Κώστας Μυγδάλης και ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Παγκόσμιο Συμβούλιο, κ. Γιώργος Λαιμόπουλος.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ενημέρωσα τον Γενικό Γραμματέα για την «Έκκληση της Θεσσαλονίκης για τις χριστιανικές αξίες», σημειώνοντας ότι «η Έκκλησή μας αυτή προς τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς εκφράζει τις ανησυχίες μας για την σιωπηρή στάση της ΕΕ απέναντι στις χριστιανικές αξίες, που εμπνέουν μεγάλη μερίδα των Ευρωπαίων πολιτών, ενώ περιλαμβάνει και προτάσεις για ουσιαστικότερη ενεργοποίηση του μηχανισμού του άρθρου 17 της Συνθήκης της Λισαβόνας για τακτικό και εποικοδομητικό διάλογο της ΕΕ με τις εκκλησίες και θρησκευτικές οργανώσεις».

Από την πλευρά του ο ΓΓ του ΠΣΕ εξήρε το έργο της Οργάνωσής μας για την προαγωγή των χριστιανικών αξιών εντός και εκτός ΕΕ και σημείωσε ότι σε πάρα πολλά σημεία του κόσμου η θρησκευτική ελευθερία είναι σε κίνδυνο, ιδιαίτερα από τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό.

Το ΠΣΕ είναι πολύ δραστήριο στη συνεργασία με άλλες θρησκευτικές κοινότητες.

Είχαμε ακόμη την ευκαιρία να συζητήσουμε για την έκφραση του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, που είναι και η έλλειψη σεβασμού των θρησκευτικών μνημείων.

Μια τέτοια κραυγαλέα περίπτωση είναι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη σε τέμενος. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα εργαλειοποίησης της θρησκείας από την πολιτική.

Ο Τούρκος πρόεδρος την μετέτρεψε με πανηγυρικό τρόπο σε τζαμί στην προσπάθειά του να φανεί ως ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου. Ακόμα και Τούρκοι ακαδημαϊκοί επισημαίνουν πια ότι το μνημείο κινδυνεύει από την αθρόα προσέλευση των μουσουλμάνων.

Τον ενημερώσαμε και για την διεθνή εκστρατεία για την αφύπνιση της διεθνής γνώμης με την έκδοση αυτού του τόμου, τον οποίο πριν δύο χρόνια παρουσιάσαμε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΠΣΕ στην Καρλσρούη.

Κατά την παραμονή της στη Γενεύη, η αντιπροσωπεία της ΔΣΟ, εκκλησιάστηκε στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ, όπου μετά τη λειτουργία, με επιθυμία του συμβούλου της ΔΣΟ δρ Κώστα Μυγδάλη, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο μνήμα του αείμνηστου μητροπολίτη πρώην Ελβετίας Δαμασκηνού.

• Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Δια-Κοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU), Γενεύη, 16 Οκτωβρίου 2024:

Οι διαθεσμικές μας επαφές με την Δια-Κοινοβουλευτική Ένωση (IPU) έχουν ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό ιδίως μετά την συμμετοχή μας στην επιτυχημένη Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για τον Διαθρησκειακό Διάλογο, που πραγματοποιήθηκε στο Μαρακές, τον Ιούνιο 2023, όπου ο συμμετείχε ως παρεμβαίνων ο συνάδελφος βουλευτής κ. Ιωάννης Σαρακιώτης.

Ένα ακόμη σημείο σταθμός στη συνεργασία μας είναι το γεγονός ότι η IPU στην Κοινοβουλευτική Έκθεση για την Θρησκεία και την Πίστη αναφέρεται στην ΔΣΟ ως ένα εκ των ελάχιστων διακοινοβουλευτικών δικτύων με θρησκευτικό προσανατολισμό και εξάρει το έργο μας για την προώθηση της διαθρησκειακής συνεννόησης.

Πληροφορούμαστε, μάλιστα, ότι ανάλογη αναφορά στην Οργάνωσή μας θα υπάρχει και στο δεύτερο μέρος της έκθεσης, που πρόκειται να δημοσιευτεί σύντομα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο παγκόσμιος οργανισμός κοινοβουλίων μας αντιμετωπίζει ως έναν αξιόπιστο κοινοβουλευτικό εταίρο σε ζητήματα που αγγίζουν τη θρησκευτική σφαίρα.

Για τον λόγο αυτό μεταβήκαμε στην Γενεύη, ώστε να συμμετέχουμε στην 149η Συνέλευση της IPU και να πραγματοποιήσουμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της, κ. Μάρτιν Τσουνγκόνγκ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Σύμβουλος της ΔΣΟ δρ Κώστας Μυγδάλης και εκ μέρους της IPU η Σύμβουλος για τον Διαθρησκειακό Διάλογο δρ Σάρα Μάρκιεβιτς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά στην Ιστορία της Οργάνωσής μας που επικεφαλής της ΔΣΟ πραγματοποιεί συνάντηση με τον επικεφαλής της IPU, με την πρώτη να ανάγεται πολλά χρόνια πίσω, στο 2005, κατά τη 12η Γ.Σ. της ΔΣΟ.

Εκείνη τη χρονιά, ο τότε Γενικός Γραμματέας της ΔΣΟ, κ. Στέλιος Παπαθεμελής συναντήθηκε με τον τότε Γενικό Γραμματέα της IPU, δρ Αντερς Τζόνσον και αποφάσισαν να εδραιώσουν τη συνεργασία, χορηγώντας σε αμοιβαία βάση καθεστώς παρατηρητή σε εργασίες Συνελεύσεων.

Τιμώντας αυτή την ιστορική στιγμή, αποφασίσαμε, κατόπιν εισήγησης του Συμβούλου της ΔΣΟ, δρ Μυγδάλη, να επιδώσουμε την Επιστολή Προσχώρησης της ΔΣΟ στις «Κοινές Αρχές για την Κοινοβουλευτική Υποστήριξη».

Πρόκειται για ένα κείμενο που δεν θέτει απλώς τα παγκόσμια πρότυπα για τη διεθνή συνεργασία στο πεδίο των διακοινοβουλευτικών σχέσεων.

Είναι ένα χρηστικό εργαλείο που παρέχει σαφείς κατευθύνσεις για την οικοδόμηση ισχυρών εθνικών κοινοβουλίων, τη θωράκιση του κοινοβουλευτισμού από εξωγενείς απειλές και την ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών θεσμών, προκειμένου να μπορούν να εκφράζουν αυθεντικά τους πολίτες που εκπροσωπούν.

Η προσχώρησή μας στο κείμενο αρχών χαροποίησε ιδιαιτέρως την ηγεσία της IPU, με τον Γενικό Γραμματέα να προβαίνει σε ανάλογη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ».

Κατά τη συνάντηση, υπογράμμισα ότι «μοιραζόμαστε τους ίδιους προβληματισμούς με την IPU για το μέλλον του κόσμου και τον ρόλο που οι θρησκείες διαδραματίζουν στις σύγχρονες κοινωνίες.

Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις θέσεις που διατυπώνει η IPU για τη σημασία του διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου, ενώ συμμετείχαμε στην Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για τον Διαθρησκειακό Διάλογο που οργανώσατε στο Μαρακές.

Παρόμοια δράση ανέλαβε και η ΔΣΟ, με τη διοργάνωση Διεθνούς Πολιτικού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη, τον περασμένο Μάιο, και την υπογραφή Έκκλησης προς τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς για την συμπερίληψη αναφορών στις χριστιανικές αξίες στα κείμενα της ΕΕ».

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της IPU υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι ο θεσμός που ηγείται έχει πολλά κοινά στοιχεία, κοινές αξίες και αρχές, όσον αφορά τον διάλογο και την ειρήνη, με την ΔΣΟ. Δήλωσε, μάλιστα, πολύ ευχαριστημένος από την μέχρι σήμερα συνεργασία, και εξέφρασε την επιθυμία αυτή να ενισχυθεί περαιτέρω διότι «ο κόσμος περνάει μία μεγάλη κρίση, η οποία στηρίζεται σε εξτρεμιστικές βάσεις και ιδεολογίες».

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας της IPU μας πρότεινε να αναλάβουμε ενεργό ρόλο στην επόμενη Συνέλευση της IPU στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν, διοργανώνοντας μια παράλληλη εκδήλωση για τον διάλογο κοινοβουλευτικών και θρησκευτικών προσωπικοτήτων, που θα βασίζεται στη Διάσκεψη του Μαρακές και θα τη γεφυρώνει με την επικείμενη Διάσκεψη της Ρώμης για το Διαθρησκειακό Διάλογο τον Ιούνιο 2025.

Στο περιθώριο της Συνέλευσης της IPU συναντήσαμε, επίσης, την Διευθύντρια του Τμήματος των Κοινοβουλίων-Μελών και των Εξωτερικών Σχέσεων της IPU, Πρέσβη κα Άντα Φίλιπ.

• Συμμετοχή στην επετειακή συνάντηση της οργάνωσης Together for Europe, Γκρατς, 30 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου:

Πρόκειται για μια οργάνωση που έχει στους κόλπους της περισσότερες από 300 οργανώσεις πολιτών σε όλη την Ευρώπη. Το χαρακτηριστικό των μελών όλων αυτών τον οργανώσεων είναι ότι είναι μέλη διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών η ομολογιών, δηλαδή πιστοί χριστιανοί ή και ακόμη πολίτες που πιστεύουν στις αξίες και στην ιστορική παρουσία του Χριστιανισμού στην Ευρώπη.

Το όργανο αυτό δημιουργήθηκε το 1999 προκειμένου να εκφράσει τις αγωνίες όλων για το ευρωπαϊκό μέλλον. Μαζί για την Ευρώπη. Αρχίσαμε την συνεργασία μαζί τους από το έτος 2000 πάνω στο θέμα Pasqua Together 2025 και από την άνοιξη υπογράψαμε μαζί το κείμενο για τις χριστιανικές αξίες στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε μαζί τις συναντήσεις με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Πάπα.

Πρέπει να πω ότι αυτή η οργάνωση ήταν μέχρι να συναντηθούμε μαζί, απολύτως προσανατολισμένη μόνο στην προσευχή και στις αγαθοεργίες, όπως επίσης και στην ιεραποστολή.

Σε αυτό που ονομάζεται κοινωνικό έργο των χριστιανικών Εκκλησιών και των πιστών τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κοινωνικής παρουσίας των χριστιανών στην Ευρώπη εξαντλούσαν όλη τους την δυναμική.

Με την δικιά μας συνεργασία εκτιμώ πως άρχισαν να σκέφτονται σοβαρά και την πολιτική ως δυνατότητα έκφρασης των απόψεών τους και της αγωνίας τους για το ευρωπαϊκό μέλλον. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές.

Η υποδοχή υπήρξε καταπληκτική ενέταξαν στο πρόγραμμά τους ένα θέμα με τίτλο ο χριστιανισμός αναπνέει με δύο πνεύμονες, γνωρίστε την Ορθοδοξία. Μας έδωσαν την δυνατότητα να εξηγήσουμε τις απόψεις μας και το έργο μας, τους προβληματισμούς μας τους οποίους άκουσαν με προσοχή.

Έκαναν ερωτήσεις και μας προέτρεψαν να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας με το κείμενο της Θεσσαλονίκης και να αναδείξουμε με κάθε τρόπο τις χριστιανικές αξίες.

Επιπλέον είχαμε την δυνατότητα για συναντήσεις με δύο πρώην πρωθυπουργούς τον πρώην πρωθυπουργό της Σλοβενίας κ. Lojze Peterle, και τον πρώην πρωθυπουργό της Σλοβακίας κ. Eduard Heger, και άλλα πολιτικά στελέχη από διάφορες χώρες. Νομίζω πως η συνεργασία αυτή έχει την δικιά της δυναμική και μπορεί να προχωρήσει.

Σε αυτό το σημείο, ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του απολογιστικού έργου της ΔΣΟ από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα.