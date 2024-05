Ανδρουλάκης: Είμαι σοκαρισμένος από την επίθεση κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού – Η βία δεν έχει θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες

Την καταδίκη του για την επίθεση κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού εκφράζει μέσω ανάρτησής του στο Twitter ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του σημειώνει:

«Είμαι σοκαρισμένος από τη βίαιη επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερ Φίτσο. Η βία δεν έχει θέση στην πολιτική στις δημοκρατικές κοινωνίες και πρέπει πάντα να καταδικάζεται. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

I am shocked by the violent attack against Slovakian Prime Minister @RobertFico 🇸🇰. Violence has no place in politics in democratic societies and should always be condemned. I wish him speedy recovery.

— Nikos Androulakis (@androulakisnick) May 15, 2024