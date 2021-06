Πελώνη: Δεν τίθεται θέμα απολύσεων μη εμβολιασμένων εργαζομένων - Τι είπε για τα self test

Κατηγορηματική εμφανίστηκε η κυβερνητική εκπρόσωπος αναφορικά με το ενδεχόμενο απολύσεων των εργαζομένων που θα αρνηθούν να κάνουν το εμβόλιο του κορονοϊού. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, η Αριστοτελία Πελώνη τόνισε: "Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα".

Υπενθύμισε στο σημείο αυτό "ότι ο πρωθυπουργός έθεσε πολύ σαφώς το πλαίσιο για το συγκεκριμένο ζήτημα στην τοποθέτησή του στη Βουλή την περασμένη Τρίτη. Αφορά κατηγορίες, τους υγειονομικούς και τους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ζήτημα για το οποίο η κυβέρνηση αναμένει τη γνωμοδότηση της επιτροπής βιοηθικής για να λάβει τις αποφάσεις της, ζυγίζοντας τα πράγματα και με την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία".

Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, "αυτή είναι μία ζωηρή συζήτηση, με ενδιαφέρον, η οποία θα απασχολήσει αναπόφευκτα -απασχολεί και άλλες χώρες- και στην οποία κατατίθενται όλες οι απόψεις".

Τι είπε για τη διάθεση των self test

Αναφορικά με τα self test και το εάν έχει αποφασίσει η κυβέρνηση από πού θα γίνεται η διάθεσή τους, η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε ότι "έχει διασφαλιστεί αυτή τη στιγμή η διάθεση των self test για τον Ιούνιο σε όλη την Επικράτεια. Υπάρχει συμφωνία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο μέχρι τις 19 Ιουνίου". Σεβόμαστε τη συνδρομή των φαρμακοποιών τόσο στην επιχείρηση του εμβολιασμού όσο και στη διανομή των self test. Ελπίζουμε πως θα συνεχίσουμε έτσι" τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, ωστόσο, ανέφερε ότι "εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό προφανώς θα αναζητηθούν και εναλλακτικοί τρόποι".

Στοιχεία σταθερής βελτίωσης στο μέτωπο της πανδημίας

Σχετικά με την πορεία της πανδημίας και τη νέα άρση περιοριστικών μέτρων, που είχαν επιβληθεί λόγω του κορονοϊού, η Αριστοτελία Πελώνη τόνισε ότι "αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας παρουσιάζουν στοιχεία σταθερής βελτίωσης" για να εξηγήσει πως "καταγράφεται ήδη αποκλιμάκωση στον αριθμό των κρουσμάτων, πτώση στον δείκτη μεταδοτικότητας, μείωση των νοσηλειών και των διασωληνωμένων συμπολιτών μας. Διαπιστώνεται, ταυτόχρονα, ότι η συντριπτική πλειονότητα των συμπολιτών μας που νοσηλεύονται, που ασθενούν βαριά στις εντατικές, είναι ανεμβολίαστοι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αγνοείται από κανέναν".

Μιλώντας ειδικά για τους εμβολιασμούς, σημείωσε ότι "αποδεικνύεται ήδη στην πράξη ότι ο εμβολιασμός λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας για τον καθένα και την καθεμιά μας. Χτίζει τείχος ανοσίας στην κοινότητα. Λειτουργεί σαν κλειδί για το άνοιγμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Οριοθετεί το τέλος της υγειονομικής κρίσης και την αρχή μιας νέας εποχής. Είναι ήδη κοινά παραδεκτό ότι η επιχείρηση «Ελευθερία» προχωρά με τρόπο υποδειγματικό και γρήγορους ρυθμούς. Γίνονται περίπου 100.000 εμβολιασμοί την ημέρα και συνολικά έχουν ήδη ξεπεράσει τα 6,5 εκατομμύρια. Περισσότεροι από 4.100.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση, ενώ περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Χθες άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για τους συμπολίτες μας 25-29 ετών και σύντομα θα ανοίξει και για τους ηλικίας 18-24. Από τα τέλη του μήνα θα ξεκινήσει και η επιχείρηση εμβολιασμού των συμπολιτών μας που δεν μπορούν να μετακινηθούν με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson" και εξήγησε 'ότι "κοινός στόχος τώρα είναι να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Στους μεγαλύτερους που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης, αλλά και στους νεότερους που έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα και μπορεί να γίνονται μεταδότες ενδεχόμενης νόσησης".

Λόγω της συνεχιζόμενης βελτίωσης στα επιδημιολογικά δεδομένα και των θετικών προσδοκιών για το επόμενο διάστημα, επιτρέπονται νέα βήματα για την ανάκτηση της ελευθερίας μας, πρόσθεσε. Υπενθύμισε στο σημείο αυτό, ότι ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, αποφασίστηκε η άρση επιμέρους περιορισμών.

Συγκεκριμένα:

Από αύριο Σάββατο:

-Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.

-Θα επιτρέπεται η μουσική σε εξωτερικούς χώρους εστίασης στους οποίους φιλοξενούνται μόνο καθήμενοι πελάτες.

-Επανεκκινούν την λειτουργία τους καταστήματα εστίασης σε αεριζόμενες στοές, που έχουν δύο ελεύθερες διόδους.

-Αυξάνεται το ποσοστό πληρότητας σε δραστηριότητες ακροάματος-θεάματος, από 50% σε ποσοστά που φτάνουν έως και το 75% ανάλογα με τη δυναμικότητα κάθε χώρου.

Από την Δευτέρα 14 Ιουνίου:

-Επανεκκινούν οι πρακτικές εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις όλων των φοιτητών, όλων των εξαμήνων, καθώς και των Κέντρων Δια Βίου Μάθηση των Α.Ε.Ι..

Από την 1η Ιουλίου:

-Αίρεται -εφόσον το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα- ο χρονικός περιορισμός της κυκλοφορίας.

Και -αυξάνεται το όριο για τις υπηρεσίες κέτερινγκ δεξιώσεων από τα 100 στα 300 άτομα.

Τέλος, επιτρέπεται η επανέναρξη εμποροπανηγύρεων στις Περιφερειακές Ενότητες όπου το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων θα ξεπερνά το 50%".