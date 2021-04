Βελόπουλος: Αν δεν μπορείτε, να πάτε σε εκλογές και να έρθουμε εμείς - Ζητάμε μόνο μία 4ετία για να δουλέψουμε για την Ελλάδα

"Η μοναδική λύση στα προβλήματα της χώρας είναι εδώ και λέγεται Ελληνική Λύση" είπε απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος της παράταξης Κυριάκος Βελόπουλος κατά τη συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως, σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, σχετικά με την ανάγκη ενός αποτελεσματικού εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας και των επιπτώσεών της στην οικονομία. Ο κ. Βελόπουλος τόνισε αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πως "η μοναδική λύση στα προβλήματα της χώρας είναι εδώ και λέγεται Ελληνική Λύση. Και αυτό φάνηκε από την ομιλία σας, γιατί αντιγράψατε ακριβώς όσα λέμε εδώ και μήνες. Το μόνο που κάνατε εσείς και ο κ. Μητσοτάκης ήταν να διαγωνιστείτε για το πόσο καλή θεωρείτε τη Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Η Γερμανία κοιτά το συμφέρον της το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι ευρωπαϊκό. Η γερμανική κυβέρνηση επιδοτεί με 70% τις επιχειρήσεις, τα καταστήματα που έχουν κλείσει λόγω του lockdown και εσείς δίνετε ψίχουλα και κοροϊδεύετε τον κόσμο" τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και υπογράμμισε ακολούθως:

"Όταν εγώ σας φώναζα από αυτό το βήμα να κάνουμε εδώ στην Ελλάδα ένα εργοστάσιο παραγωγής του εμβολίου sputnik με γράφατε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Σήμερα λοιπόν η Σερβία ετοιμάζει το εργοστάσιο. Υπολογίζεται ότι θα αρχίσει να λειτουργεί από Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Εμείς δυστυχώς δεν κάναμε τίποτα".

"Κύριε Πρωθυπουργέ δεν μπορείτε να μας ξεγελάσετε. Δεν μπορείτε όταν αναφέρεστε σε θανάτους από τον κορονοϊό να το κάνετε επί του συνόλου του πληθυσμού. Είναι έγκλημα αυτό που κάνετε. Οι θάνατοι υπολογίζονται επί συνόλου των κρουσμάτων. Έχω εδώ έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης που λέει ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα σκληρότερα μέτρα παγκοσμίως. Και παρ’ όλα αυτά αποτύχατε. Είμαστε στην 40ή θέση επί συνόλου 53 χωρών. Είμαστε χειρότεροι ακόμη και από τη Νιγηρία και το Πακιστάν. Άρα για ποια επιτυχία μας μιλήσατε; Κάνετε λογιστικούς τακτικισμούς και προσπαθείτε να ξεγελάσετε τον λαό. Οι 8.106 νεκροί δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση επιτυχία. Είπατε χαρακτηριστικά ότι "η Ευρώπη δεν μας τα είπε καλά". Τι δεν σας είπε; Τα κάλαντα; Και από πότε και γιατί περιμένετε να σας σώσει η Ευρώπη; Πότε μας έσωσε η Ευρώπη; Και εν πάση περιπτώσει ποιος κυβερνά εδώ; Δεν κυβερνάτε εσείς; Γιατί αν περιμένουμε να μας σώσει η Ευρώπη να φύγετε και να έρθει η Ευρώπη να κυβερνήσει".

Συνέχισε λέγοντας πως "αν κάνατε ό,τι σας είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Ο καγκελάριος Κουρτς στην Αυστρία έθεσε βέτο για το θέμα των εμβολίων. Εμείς εδώ και 60 χρόνια δεν έχουμε θέσει βέτο ως χώρα για κανένα θέμα! Μας είπατε ότι θα αρθεί το lockdown γιατί είναι αρνητικό να είναι οι άνθρωποι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Πριν από λίγους μήνες όμως, όταν εμείς φωνάζαμε να μην κλείσετε την αγορά, μας κουνούσατε το δάχτυλο από αυτό το βήμα και λέγατε ότι δεν ισχύουν αυτά. Και σήμερα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ακολουθείτε τη δική μας γραμμή. Και το χειρότερο είναι ότι δεν ακούσαμε να ζητήσετε μια συγγνώμη. Σας φωνάζαμε να μην κάνετε καθολικό κλείσιμο της αγοράς, σας λέγαμε ότι χρειάζεται σχέδιο. Δεν το κάνατε. Τώρα λέτε ότι θα ανοίξετε το λιανεμπόριο προσεκτικά αλλά και πάλι κάνετε λάθη. Δεν θα πω όμως τίποτα. Γιατί θέλω πρώτα να δω τα αποτελέσματα. Δαπανήσατε 24 εκατ. ευρώ και πανηγυρίζετε, ενώ δεν πρέπει. Γιατί δεν είναι δικά μας. Είναι δανεικά και θα πρέπει να επιστραφούν. Τα δανεικά δεν είναι επιτυχία. Αντίθετα επιβάλλετε χρέη στις επόμενες γενιές.

Αποφασίσατε το άνοιγμα του τουρισμού και η TUI πριν από ένα μήνα έκλεινε εισιτήρια για Γερμανούς τουρίστες που ενδιαφέρονται να έρθουν στην Ελλάδα. Ένα μήνα πριν! Αλλά το Κοινοβούλιο και ο ελληνικός λαός δεν ήξεραν τι κάνει η TUI. Και βέβαια ο κ. Θεοχάρης για άλλη μια φορά έκανε το χατίρι στην TUI και τους Γερμανούς. Μα έτσι δεν ασκείς ελεύθερη και υπεύθυνη πολιτική. Ασκείς εγκλωβισμένη πολιτική".

Σχετικά με την κατάσταση στα νοσοκομεία είπε: "Μας είπατε ότι η κατάσταση εξισορροπείται στις ΜΕΘ. Μα βέβαια, αν έχουμε 80 θανάτους ημερησίως η κατάσταση εξισορροπείται γιατί πεθαίνει κάποιος, και την θέση του στη ΜΕΘ παίρνει κάποιος άλλος που ήταν σε αναμονή. Ο διευθυντής του νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θες/νίκη βγήκε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ και είπε ότι το σύστημα στην Αττική έχει καταρρεύσει. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται διασωληνώσεις μέσα στους θαλάμους. Μπορεί να γίνει ζημιά στον ασθενή" ενώ αναφορικά με τα self test σχολίασε: "Ψάξατε κ. πρωθυπουργέ τις εταιρείες που παίρνουν τα self test; Η Swiss Med άνοιξε πριν από 6 μήνες και πήρε το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατασκευή των self test. Ποια είναι η εταιρεία αυτή που γνώριζε πριν από 6 μήνες τι θα γίνει και πήρε το μεγαλύτερο μερίδιο; Γνωρίζετε ότι στα self test της Ροσέ μετέχει η Νοβάρτις; Πρέπει να βγάλετε τη Νοβάρτις έξω από τον διαγωνισμό.

Ξέρετε ποιες είναι οι εταιρείες που συμμετέχουν στον σκανδαλώδη διαγωνισμό για τα self test; Να σας πω εγώ: PETROIL FUELS, παρέχει υπηρεσίες κτηρίων, κάνει έκδοση κοινοχρήστων και διανομή υγρών καυσίμων. HYGIENE 1, είναι θυγατρική της PETROL FUELS και κάνει απεντομώσεις κτηρίων. GEFYY, παρέχει κτηριακές υπηρεσίες, και αναλαμβάνει σημάνσεις χοίρων και προβάτων. MED HEALTH, ασχολείται με θέματα μεσογειακής διατροφής. Είναι δυνατόν; Είναι μη ηθικό!".

"Σήμερα 7 αστυνομικοί από τη Θεσσαλονίκη κατήγγειλαν τον αστυνομικό διοικητή και τον προΪστάμενο της ΔΙΑΣ, ότι απαιτούν από τους αστυνομικούς να δίνουν κλήσεις στους πολίτες για τον κορονοϊό και όποιος κόβει 10 κλήσεις μπορεί να φύγει μισή ώρα νωρίτερα από τη βάρδια του. Το πολιτικό σύστημα είναι μαλωμένο με την αλήθεια. Και με ενοχλεί, γιατί ό,τι είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Ό,τι δεν είναι αλήθεια, δεν είναι. Εσείς όμως έχετε απορροφηθεί από αυτό που δεν είναι αλήθεια και χάσατε αυτό που είναι. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο απυρόβλητο και να είναι αλώβητος. Λέγαμε από πέρυσι ότι πρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί, να καταθέσουμε προτάσεις και να βρούμε λύσεις για το πρόβλημα του κορονοϊού. Δεν το κάνατε βέβαια. Και σήμερα έρχεστε και μας λέτε ότι ανοίγετε τον τουρισμό και εμείς να έλθουμε και να καταθέσουμε προτάσεις. ΜΑ αφού τον ανοίξατε τον τουρισμό τι προτάσεις να σας δώσουμε; Αν θέλετε προτάσεις να τις ζητήσετε προτού προχωρήσετε σε ενέργειες, να κρίνετε αν είναι ανεδαφικές ή όχι και να αποφασίσετε" πρόσθεσε ο κ. Βελόπουλος.

"Ποιες είναι οι αλήθειες μας; Θα σας πω αμέσως: Φωνάζαμε από τον Μάρτιο για τα τεστ. Σας λέγαμε ότι είναι λάθος να μην κάνετε τεστ. Σας φωνάζαμε ότι χρειάζεται απομόνωση κατ’ οίκων για τα περιστατικά και όχι συνολικό lockdown. Τώρα το λένε και οι «ειδικοί» σας, οι οποίοι τότε έλεγαν άλλα. Κάνετε λάθος με το τεστ αυτοεξέτασης. Έχω δελτίο τύπου εταιρείας ιατρικής βιοπαθολογίας / εργαστηριακής ιατρικής που λέει ότι κάθε διαγνωστική εξέταση αποτελεί ιατρική πράξη βάσει νόμου, και ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει ιατρικές πράξεις. Δεν μπορεί ούτε ο φαρμακοποιός να κάνει ιατρικές πράξεις. Γιατί υπάρχουν κίνδυνοι, να γίνει λάθος λήψη του δείγματος από τον αυτοεξεταζόμενο, μιλάμε για επικίνδυνο ιατρικό απόβλητο που διέπεται από ειδική νομοθεσία για την προστασ;iα της δημόσιας υγείας, γιατί ένα αποτέλεσμα ψευδώς αρνητικό, μπορεί να οφείλεται σε μη σωστή ληψη δείγματος. Έρευνα του YALE για τα τεστ που δημοσιεύεται στο ANNALS OF INTERNAL MEDICINE μας επιβεβαιώνει γι’ αυτό. Από την αρχή θα έπρεπε να απομονωθούν στα σπίτια τους οι άνθρωποι που αποτελούσαν επαπειλούμενα κρούσματα και όχι να τους τρέχετε στα νοσοκομεία για να κάνουν τεστ γιατί έτσι μετέδιδαν το ιό. Λέγαμε ότι το καθολικό κλείσιμο είναι παραλογισμός και οι ειδικοί σας έλεγαν ότι θα κάνουμε Lockdown μέχρι να μειωθούν τα κρούσματα και τελικά τα κρούσματα δεν μειώθηκαν. Και τώρα που είναι περισσότερα του κρούσματα αποφασίζετε να ανοίξετε την αγορά. Βγήκε δικός σας άνθρωπος σε τηλεοπτικό σταθμό και είπε χαρακτηριστικά: "Ήταν αποτυχημένο το lockdown, αλλά χωρίς αυτό θα είχαν εκτοξευτεί τα κρούσματα. Αλλά τώρα που έχουμε ρεκόρ κρουσμάτων δεν δουλεύει". Είσαστε σοβαροί; Το lockdown ήταν η αποτυχία της κυβέρνησης. Και αυτό μας δικαιώνει. Σας προειδοποιήσαμε ότι θα είναι καταστροφικό και τελικά καταστράφηκε η δημόσια υγεία, η οικονομία, η Ελλάδα. Με το lockdown καταστρέψατε και την υγεία των παιδιών, τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη έλλειψη βιταμίνης D" κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ενώ μετά σχολίασε πως δικαιώθηκε το κόμμα του "με τα εμβόλια sputnik. Η Σερβία κάνει εργοστάσιο παρασκευής. Η Αυστρία διαπραγματεύτηκε την αγορά 1 εκατ. δόσεων. Η Γερμανία δια του Υπουργού υγείας ετάχθη υπέρ του εμβολίου. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων λέει ότι εξετάζει το sputnik γιατί θα πρέπει να βρούμε και άλλες πηγές εφοδιασμού με εμβόλια. Άρα ποια είναι κ. Πρωθυπουργέ η μόνη λύση εδώ μέσα; Η Ελληνική Λύση! Εσείς μιλάτε για ατομική ευθύνη, αλλά μόνο των πολιτών. Ατομική ευθύνη των υπουργών δεν υπάρχει; Ατομική ευθύνη των όποιων συμβούλων σας και επιστημόνων που σας έδιναν λάθος πληροφορίες και συμβουλές δεν υπάρχει; Δεν θα τιμωρηθεί κανείς; Φταίτε ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, γιατί 18.000 Ελληνόπουλα σπούδασαν εδώ στη χώρα μας, έγιναν γιατροί και έφυγαν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να βρουν δουλειά. Εσείς του διώξατε με τις πολιτικές που ασκείτε. Και τώρα τρέχετε να βρείτε γιατρούς για να τους επιτάξετε και να τους πάρετε με το ζόρι. Αυτά τα παιδιά πρέπει να γυρίσουν στην πατρίδα. Δεν φταίνε οι σύμβουλοί σας γι’ αυτό κ. πρωθυπουργέ; Ο Πλάτων έλεγε ότι την ευθύνη την έχει αυτός που λαμβάνει αποφάσεις, όχι ο Θεός. Πείτε μου λοιπόν ποιος επέλεξε τα μέλη και τους ανθρώπους που άλλα έλεγαν χθες και άλλα λένε σήμερα".

Όπως υπογράμμισε ακόμη "κύριε Πρωθυπουργέ, άκουσα την καγκελάριο Μέρκελ, με την οποία δεν συμφωνώ και την οποία δεν συμπαθώ, να ζητά συγγνώμη δύο φορές από τον γερμανικό λαό για τους λάθος χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Εδώ συγγνώμη δεν ζήτησε κανείς. Μόνο εσείς αφήσατε μια χαραμάδα, λέγοντας ότι έγιναν και λάθη, αλλά κ. πρωθυπουργέ όταν μιλάμε για θανάτους ανθρώπους τότε δεν πρόκειται για λάθη αλλά για εγκλήματα. Δυστυχώς στη χώρα που γεννήθηκε το φιλότιμο κανείς δεν ζητά συγγνώμη. Και δεν είστε υπεύθυνοι για όσα κάνατε αλλά και για όσα δεν κάνατε. Τι να πω για τι μάσκες; Πλήρης αποτυχία. Γιατί όσο δεν υπήρχε εργοστάσιο στη χώρα μας λέγατε ότι οι μάσκες δεν χρησιμεύουν. Μόλις έγινε το εργοστάσιο μας λέγατε ότι πρέπει να φορέσουμε διπλές μάσκες! Η μάσκα δεν είναι λύση".

Για τα εμβόλια είπε: "Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια το υπουργείο Υγείας της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι θα χορηγείται μόνο σε άτομα άνω των 60 ετών, επειδή δημιουργούνται προβλήματα. Υπάρχει ο φόβος της πρόκλησης θρομβώσεων από τα εμβόλια. Νοσηλεύτρια εδώ στη χώρα μας παρουσίασε παράλυση των κάτω άκρων μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης. Συγγενής μου, 82 ετών, άκρως υγιής, στην Θες/νίκη έκανε το εμβόλιο και μετά από 10 ημέρες έπαθε πνευμονικό οίδημα και πέθανε. Δεν είμαστε κατά των εμβολίων. Αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Ο ευρωπαϊκός οργανισμός φαρμάκων εκπόνησε μελέτη που αναφέρεται στις παρενέργειες από τους εμβολιασμούς στην Ευρώπη και μέσα γίνεται λόγο για 162.000 περιπτώσεις παρενεργειών και για χιλιάδες θανάτους. Τα καταθέτω στα πρακατικά. Προσφάτως παραιτήθηκε ο καθηγητής παθολογίας κ. Βλαχογιαννόπουλος από την επιτροπή του ΕΟΦ κάνοντας καταγγελίες. Ο Υπουργός εσωτερικών της Γερμανίας αρνήθηκε να εμβολιαστεί λέγοντας ότι δεν δέχεται να γίνει πειραματόζωο".

Αναφερόμενος πάλι στην πανδημία τόνισε: 'Είμαστε δυστυχείς που επιβεβαιωνόμαστε. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε πόσοι είναι εκείνοι που πέθαναν από τον κορονοϊό και πόσοι από αυτούς είχαν υποκείμενα νοσήματα. Θέλω τον αριθμό! Γιατί εδώ έχω έναν πίνακα του ΕΟΔΥ όπου φαίνεται ότι αλλιώς μετράμε εμείς τους νεκρούς και αλλιώς τους μετρούν στις άλλες χώρες. Καταθέτω τον πίνακα στα πρακτικά. Επίσης, θέλω να μάθω όταν έχει κάποιος υποκείμενο νόσημα και πεθαίνει είναι από το ιό ή από το νόσημα; Όταν κάνει κάποιος το εμβόλιο μεταδίδει τον ιό ή όχι; Οι μεταλλάξεις του ιού αντιμετωπίζονται από το εμβόλιο; Κύριε πρωθυπουργέ, λέγατε ψεκασμένους τους Έλληνες και τώρα τους εκβιάζετε. Ακούγεται κάτι περί ειδικού καθεστώτος που θα διέπει τους εμβολιασμένους. Δηλαδή δίνετε κίνητρα για να εμβολιαστούν οι πολίτες; Το είπε ο δικός σας ο κ. Λιβάνιος. Η ζωή μου και η διαδρομή μου, μου δίδαξαν ότι τίποτα δεν δουλεύει αν πρώτα δεν δουλέψεις εσύ ό ίδιος γι’ αυτό. Χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται εργασία και σχέδιο. Και εσείς αποδειχθήκατε λίγοι. Εμείς λέμε ακούστε μας και αντιγράψτε μας. Αν δεν μπορείτε να πάτε σε εκλογές και να έρθουμε εμείς. Ζητάμε μόνο μία 4ετία για να δουλέψουμε για την Ελλάδα και τους Έλληνες και όχι για να δουλέψουμε τους Έλληνες" ολοκλήρωσε την ομιλία του.