Του Χρήστου Μαζανίτη

Με νέα NAVTEX, που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός Αττάλειας, της Τουρκίας, παρατείνεται η παραμονή του Oruc Reis εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, φτάνοντας μία ανάσα από το Καστελλόριζο, μόλις 6 ναυτικά μίλια και, πάντως, εντός της δυνητικής αιγιαλίτιδας ζώνης των 12 ναυτικών μιλίων. Η νέα NAVTEX έχει ισχύ μέχρι τις 29 Νοεμβρίου. Η προηγούμενη Νavtex για το Ορούτς Ρέις έληγε στις 23 Νοεμβρίου αλλά οι Τούρκοι έσπευσαν να εκδώσουν νέα λίγο πριν από τη λήξη της.

Στον χάρτη είναι η πορτοκαλί περιοχή.

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 212101Z NOV 20 TO 292059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

36 29.92 N - 028 49.92 E 36 30.87 N - 028 53.90 E 36 29.25 N - 028 55.57 E 36 28.07 N - 028 57.02 E 36 27.07 N - 028 59.60 E 36 23.52 N - 028 59.22 E 36 22.38 N - 028 59.38 E 36 21.38 N - 028 59.62 E 36 20.05 N - 029 00.73 E 36 18.92 N - 029 02.08 E 36 15.98 N - 029 06.08 E 36 11.73 N - 029 13.08 E 36 10.00 N - 029 15.37 E 36 09.88 N - 029 15.83 E 36 06.82 N - 029 22.72 E 35 59.80 N - 029 22.72 E 35 59.82 N - 029 27.73 E 35 59.80 N - 029 46.83 E 36 04.13 N - 029 51.60 E 34 18.18 N - 030 54.52 E 34 17.80 N - 030 31.45 E 34 16.83 N - 030 16.41 E 6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 292059Z NOV 20.