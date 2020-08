Την τοποθέτηση της Ζωής Ράπτη, βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, σε θέση υφυπουργού Υγείας, αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Η Ζωή Ράπτη εκλέχθηκε βουλευτής στην περιφέρεια Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, στις εκλογές του Ιουλίου του 2019. Στις εκλογές του 2015 συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στη Β΄ Αθηνών και ως επιλαχούσα, τον Μάιο του 2019 ορκίστηκε βουλευτής μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ήταν υποψήφια Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 2014.

Διατέλεσε Γενική Γραμματέας του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» (2010- 2015. Επιπλέον, διατέλεσε Γραμματέας Σχέσεων Κοινωνίας – Κόμματος και μέλος των Τομέων Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας, από το 2016.

Γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα.

Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο με διάκριση Master of Laws (LLM with honours) in International Commercial Law στο Πανεπιστήμιο του Kent at Canterbury της Μεγάλης Βρετανίας.

Διετέλεσε δικηγόρος Αθηνών στο Συμβούλιο της Επικρατείας με ειδίκευση σε θέματα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, συνεργάστηκε με το «Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας» και με τη Γ.Γ. Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού για την βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψυχικού, από το 1998, ως το 2014 και εκλεγμένη εκπρόσωπος στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).