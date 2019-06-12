Τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Όλοι οι υποψήφιοι

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Τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Όλοι οι υποψήφιοι18:33 18:33
ΠολιτικήΜετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας θα είναι υποψήφιος σε Αχαΐα και Λάρισα και σύντομα θα ανακοινωθεί και η τρίτη εκλογική περιφέρεια στην οποία θα θέσει υποψηφιότητα.
Εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την προεκλογική περίοδο ορίζεται η Έφη Αχτσιόγλου.
Ακολουθούν οι υποψηφιότητες σε Αττική και Θεσσαλονίκη και θα ακολουθήσουν οι υποψηφιότητες στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες.
Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΑΝΝΙΤΑ
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ
ΖΟΡΜΠΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΑΝΙΑ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ
ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΡΩΣΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΑΡΣΕΝΗ ΤΖΕΝΗ
ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)
ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΕΦΑΛΑ ΒΙΚΥ
ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΥΓΕΡΗ ΔΩΡΑ
ΓΑΙΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΤΣΟΛΠΑ ΣΟΦΙΑ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣσχολίασε κι εσύσχετικά άρθρα