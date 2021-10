Βίκυ Καγιά: “Βλέπω ελάχιστα το GNTM” – Το σχόλιο για την τηλεθέαση

Μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα του Dancing with the Stars, η κάμερα της εκπομπής “Πρωινό” συνάντησε τη Βίκυ Καγιά. Η ερώτηση για το GNTM ήταν αναπόφευκτη με την παρουσιάστρια να απαντά: “Βλέπω ελάχιστα. Όχι γιατί δεν θέλω, αλλά γιατί πραγματικά ήταν πολύ απαιτητική η προετοιμασία για το Dancing with the Stars”.

“Είναι λογικό να υπάρχει σύγκριση και συζήτηση. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Δεν χαίρομαι, δεν είναι αυτή η δική μου διάθεση, να συζητιέται αν είμαι η δεν είμαι στο GNTM. Ίσα-ίσα που με στενοχωρεί και λίγο. Θεωρώ πως τα πράγματα έχουν όπως έχουν” συμπλήρωσε η Βίκυ Καγιά.

Σχετικά με τα νούμερα τηλεθέασης η παρουσιάστρια του DWTS σχολίασε: «Η τηλεόραση φέτος έχει πολλή μυθοπλασία. Ανεβαίνουν κατεβαίνουν τα πράγματα. Και σημαίνει κάτι αυτό και δε σημαίνει; Έχουν αλλάξει τα πάντα. Κουράστηκε ο κόσμος… κορονοιός… Να προσαρμοστούμε λίγο και σε αυτό» κατέληξε η Βίκυ Καγιά.