Το σόι σου: Ο Βαγγελάκης και οι κηδεμόνες του

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Νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Μια εκδρομή για την οικογένεια των Χαμπέων που καταλήγει σε παρ’ ολίγον καραμπόλα, ορθοπεδικά κολάρα, χαμένα χοτ ντογκ και υπαρξιακές κρίσεις, γίνεται η αφορμή να σοκαριστεί ο Διονύσης και να μπει σε σκέψεις, ποιος από το σόι είναι ο πιο κατάλληλος να μεγαλώσει τον Βαγγελάκη, αν τους συμβεί κάτι.

Τεράστιο λάθος! Το κυριακάτικο τραπέζι της Χαρούλας μετατρέπεται σε διαγωνισμό οικογενειακής αξιολόγησης! Θείες, παππούδες και γαμπροί διεκδικούν τον μικρό, ενώ ο Χαμπέας ετοιμάζεται να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Κι ενώ όλοι διαγωνίζονται να αποδείξουν ποιος είναι ο καταλληλότερος, ο Βαγγελάκης ακούει περισσότερα από όσα πρέπει κι αρχίζει να επιλέγει μόνος του!

Η Μπέλα και το «αυχενικό» της

Παρ’ ολίγον… ατύχημα

Ποιος θα αναλάβει τον Βαγγελάκη;

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