Το «Maestro» έκανε την αρχή – Αυτή είναι η επόμενη ελληνική σειρά που θέλει το Netflix

Φαίνεται πως τo «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη άνοιξε την όρεξη στο Netflix, το οποίο «σαρώνει» την ελληνική αγορά για νέες παραγωγές που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην βιβλιοθήκη του.

Η δραματική σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη προβάλλεται στην δημοφιλή streaming πλατφόρμα από τις 19 Δεκεμβρίου 2022 και δεν έχει πέσει από την 1η θέση του ελληνικού Top10. Μάλιστα σύντομα θα γίνει διαθέσιμο και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, καθώς μέχρι στιγμής μόνο οι χρήστες στην Ελλάδα και την Κύπρο μπορούν να το παρακολουθήσουν.

Η επιτυχία του «Maestro» δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τους υπεύθυνους του Netflix, οι οποίοι, σύμφωνα με το typologies.gr, έχουν ήδη εντοπίσει την επόμενη σειρά που θέλουν να εντάξουν στην πλατφόρμα. Πρόκειται για την σειρά «Milky Way» του σκηνοθέτη Βασίλη Κεκάτου, ο οποίος το 2019 βραβεύθηκε με Χρυσό Φοίνικα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών για την ελληνογαλλική ταινία μικρού μήκους «Η απόσταση ανάμεσα σε εμάς και τον ουρανό» (The Distance Between Us and the Sky), την οποία σκηνοθέτησε και συνέγραψε.

Το Netflix φέρεται να θέλει να αποκτήσει την μίνι σειρά αμέσως μετά την τηλεοπτική του προβολή στο Mega, όπως ακριβώς έκανε και με το «Maestro». Το Milky Way αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του Mega εντός του πρώτου μισού του 2023.

«Milky Way»: Η υπόθεση της σειράς

Σε μια ανώνυμη ορεινή πόλη, η 17χρονη Μαρία, τελειόφοιτη Λυκείου, ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια. Οι ονειροπολήσεις της σταματούν όταν μένει έγκυος από τον φίλο της, τον Τάσο, έναν νεαρό που έχει περάσει όλη του τη ζωή δουλεύοντας στο μοναδικό βενζινάδικο της πόλης.

Η οικογένεια και οι φίλοι της σπεύδουν να «αγκαλιάσουν» το νέο της εγκυμοσύνης της, χτίζοντας, όμως, για εκείνη έναν δρόμο γεμάτο περιορισμούς. Μέχρι που στη ζωή της εμφανίζεται ο Τζο – ένα αγόρι που ξεχωρίζει από το συντηρητικό περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας.

Οι δυο τους, μαζί, θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες και συγκινήσεις που θα φέρει τη Μαρία αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο δίλημμα: να κάνει αυτό που όλοι περιμένουν από εκείνη ή να ανατρέψει τα πάντα;

Πρωταγωνιστούν: Κορίννα Ντουλλάαρτ, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Γιούλικα Σκαφιδά, Θέμις Μπαζάκα, Αργύρης Μπακιρτζής, Μαρία Καλλιμάνη, Σοφία Κόκκαλη, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Τόνια Σωτηροπούλου, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Στυλιάνα Ιωάννου, Ναταλία Σουίφτ, Αφροδίτη Καποκάκη, Ευαγγελία Καμάρα, Ιώκο Ιωάννης Κοτίδης, Ξένια Ντάνια, Σταύρος Τσουμάνης, Βίκυ Μαϊδάνογλου, Τζέο Πακίτσας, Κασσιόπη Κλέπκου, Αλέξανδρος Βούλγαρης.

Guest stars: Νίκος Καραθάνος, Κίμων Κουρής, Ιβάν Σβιτάιλο, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Άλκηστις Πουλοπούλου, Ελένη Φουρέιρα.