Τηλεθέαση: Μουσικός «πυρετός» το Σαββατόβραδο – J2US ή «Σπίτι με το Mega» είδε το κοινό

Μουσική και τραγούδι κυριάρχησαν το Σαββατόβραδο στις τηλεοράσεις και η μάχη για την τηλεθέαση ήταν σφοδρή. Ποιος όμως κατάφερε να πάρει την πρωτιά;

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, το J2US ήρθε ακόμα μια φορά στην πρώτη θέση με ποσοστό 15,7% στο δυναμικό κοινό. Το Σπίτι με το Mega ωστόσο ανέβασε θεαματικά τα ποσοστά του και έφτασε στο 12,1%.

Τηλεθέαση: Τα ποσοστά το βράδυ του Σαββάτου 12 Νοεμβρίου

ΔΥΝΑΜΙΚΟ

JUST THE 2 OF US 15,7%

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA 12,1%

FAMILY GAME 7,6%

ΓΕΝΙΚΟ

JUST THE 2 OF US 17,1%

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA 15,5%

FAMILY GAME 8,3%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά.