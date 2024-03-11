Τηλεθέαση – Κυριακή (10/3): Famagusta VS Survivor – Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση;

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Τηλεθέαση

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time και late night ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.

Το βράδυ της Κυριακής (10/3) στην prime time ζώνη την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Famagusta», ενώ ακολούθησε το «Survivor» και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Famagusta», με το «Survivor» να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

  • FAMAGUSTA 24,8%
  • SURVIVOR 17,6%
  • ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 16,6%
  • ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 10,3%
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΤΖΕΝΗ ΤΖΕΝΗ 9,2%
  • Ο ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ 7,2%
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ 7,1%
  • ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 6,5%
  • ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ (Ε) 5,2%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – SEX AND THE CITY 2 3,6%

LATE NIGHT: 

  • ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 21,0%
  • FBI – 1ος ΚΥΚΛΟΣ 13,4%
  • SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE 12,3%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 10,0%
  • ΑΡΕΝΑ 5,4%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ 4,8%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΓΚΑΤΣΜΠΥ 2,8%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

  • FAMAGUSTA 18,2%
  • SURVIVOR 15,2%
  • ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 12,9%
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΤΖΕΝΗ ΤΖΕΝΗ 10,5%
  • ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 10,2%
  • ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 8,0%
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ 7,4%
  • Ο ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ 6,3%
  • ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ (Ε) 5,2%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – SEX AND THE CITY 2 4,7%

LATE NIGHT: 

  • ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 14,6%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 8,7%
  • SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE 8,2%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ 5,1%
  • FBI – 1ος ΚΥΚΛΟΣ 4,8%
  • ΑΡΕΝΑ 4,2%
  • ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΓΚΑΤΣΜΠΥ 3,5%

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