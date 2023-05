Τέλος το «The Voice» – Οι αποφάσεις του ΣΚΑΪ για την prime time της νέας σεζόν

Τέλος για το «The voice», «πράσινο φως» για το «I’m a celebrity, get me out of here». Σε τελικές αποφάσεις για την prime time της νέας σεζόν προχωρά ο ΣΚΑΪ.

Εκτός προγράμματος θα μείνει για όλη την προσεχή σεζόν το «The voice», καθώς το κανάλι του Φαλήρου, σε συνεννόηση με την AcunMedya, αποφάσισε να το «ξεκουράσει».

Όπως αναφέρει η Reallife, η συνεργασία του ΣΚΑΪ με τον Ατζούν Ιλιτζαλί θα περιλαμβάνει το «I’m a celebrity, get me out of here» στο πρώτο μισό της σεζόν και το «Survivor» στο β’ μισό. Αμφότερα θα γυριστούν εκτός Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στον Αγιο Δομίνικο, ενώ η AcunMedya, αφού παραχώρησε το «My style rocks» στον ΣΚΑΪ και συναίνεσε στο τέλος του «The voice», δεν θα έχει καμία παραγωγή επί ελληνικού εδάφους, αποδεσμεύοντας και τα αντίστοιχα πλατό.

Οσο για το «I’m a celebrity, get me out of here» που ανακοινώθηκε επίσημα από τον ΣΚΑΪ, περιλαμβάνει 24 επεισόδια και θα μεταδίδεται δύο φορές την εβδομάδα.