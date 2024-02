Survivor 2024: Χαμός στο Twitter με τον James και τον Αλέξη

Ο James Καφετζής και ο Αλέξης Παππάς είναι δύο από τους παίκτες που έχουν απασχολήσει πιο πολύ τους τηλεθεατές του Survivor. Φέτος συμμετέχουν για δεύτερη φορά στο παιχνίδι και όσοι παρακολουθούν φανατικά το ριάλιτι δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τους ίδιους, όσο και για την μεταξύ τους σχέση, αφού είναι γνωστό ότι η συνύπαρξή τους στο Survivor του 2021 δεν ήταν αρμονική.

Στο χθεσινό επεισόδιο οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αρκετές σκηνές στις οποίες πρωταγωνιστούσαν και οι δύο παίκτες, με αποτέλεσμα γίνει χαμός στο hashtag του παιχνιδιού στο X (πρώην Twitter).

#survivorGR #jameskafetzis

Αλέξη, είσαι ο master mind, είσαι ο master of the game, είσαι ο master and commander … υπό τις οδηγίες του Τζέιμς 🤣 pic.twitter.com/Vglqj2SE18

— 𝓔𝓿𝓲_𝓓🔴🦁⚪👑 (@Evi_DMc) February 21, 2024