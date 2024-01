«Supersex»: Η νέα σειρά του Netflix για τον διάσημο πορνόσταρ, Ρόκο Σιφρέντι

Ένα trailer για την σειρά «Supersex» έδωσε στην δημοσιότητα το Netflix. Τα επεισόδια αφηγούνται την πραγματική ιστορία του διάσημου Ιταλού πορνοστάρ Ρόκο Σιφρέντι γνωστό με το παρατσούκλι ο «Ιταλός επιβήτορας».

Η σειρά θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και θα ανέβει στις 6 Μαρτίου στην δημοφιλή πλατφόρμα. «Κάθε δύναμη είναι ένα αίνιγμα. Μπορεί να σου δώσει φως ή να σε ρίξει στο σκοτάδι. Αλλά κάθε ύπαρξη που ζούμε στο έπακρο έχει πάντα ένα τίμημα να πληρώσει», λέει μια φωνή στο τρέιλερ καθώς ο Σιφρέντι κατακλύζεται από θαυμαστές και παπαράτσι.

Στα επεισόδια βλέπουμε πώς ο Ρόκο Τάνο «ένας απλός τύπος από την Ορτόνα [μια μικρή πόλη στην κεντρική Ιταλία]» έγινε ο Ρόκο Σιφρέντι, ο πιο διάσημος πορνοστάρ στον κόσμο. Η πολυαναμενόμενη σειρά δημιουργήθηκε από την εξέχουσα Ιταλίδα σεναριογράφο Φραντσέσκα Μανιέρι (“We Are Who We Are”, “L’Immensità”), η οποία είναι γνωστή για τα φεμινιστικά της έργα.

Στο επίκεντρο του «Supersex» βρίσκονται πραγματικές και φανταστικές πτυχές της ζωής του Ιταλού πορνόσταρ, τον οποίο υποδύεται ο Ιταλός, Αλεσάντρο Μπόργκι. Στην σειρά εμφανίζεται και η Jasmine Trinca (“Honey”), η οποία υποδύεται την Lucia, έναν φανταστικό γυναικείο χαρακτήρα «που αντιπροσωπεύει μια σύνθεση των περισσότερων γυναικών με τις οποίες ο Ρόκο είχε σχέση στη ζωή του», σύμφωνα με το Netflix.

Ο Αντριάνο Τζιανίνι υποδύεται τον Τομάσο, τον ετεροθαλή αδερφό του Ρόκο ενώ ο Σόλ Νάνι υποδύεται τον Ρόκο σε νεαρή ηλικία. Άλλα μέλη του καστ περιλαμβάνουν τους Eνρίκο Μπορέλο, Βιντσένζο Νεμολάτο, Γάια Μεσερκλίνγκερ στον ρόλο της Ιταλίδας πορνόσταρ Μοάνα Πότσι, Τζέιντ Πέντρι και Λίντα Καρίντι. Η σειρά είναι παραγωγής της εταιρείας The Apartment του Lorenzo Mieli.

Δείτε το τρέιλερ για το «Supersex»:

Πηγή: FOXreport.gr

