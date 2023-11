Παρουσιάστρια δημοσίευσε κατά λάθος γυμνό βίντεο

Η φράση «όλα στον αέρα» απέκτησε νέο νόημα για την Jess Eva κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισης στο Studio 10. Την Κυριακή, η σταρ και παρουσιάστρια του «Block» στην Αυστραλία δημοσίευσε ένα βίντεο από τα παρασκήνια για να δείξει στους θαυμαστές της στο Instagram όλη τη δουλειά που κάνει για μια τηλεοπτική εμφάνιση.

Το σύντομο κλιπ την έδειχνε να φτιάχνει τα μαλλιά και το μακιγιάζ της, πριν βγει από το κάδρο – υποτίθεται- για να γδυθεί και να αλλάξει. Όμως αυτό έγινε χωρίς να καταλάβει ότι υπήρχε ένας καθρέφτης πίσω της.

Αργότερα επεξεργάστηκε τη λεζάντα της για να συμπεριλάβει μια αστεία αναφορά στον εαυτό της για το λάθος. Παρόλα αυτά δεν κατέβασε το βίντεο, κάτι που αρκετοί θαυμαστές της σχολίασαν θετικά.

“Ενημερωμένη προειδοποίηση!” έγραψε στους 116.000 followers της. «Λυπάμαι πολύ που ξέχασα ότι υπήρχαν καθρέφτες στα καμαρίνια που μπορούσες να δεις! #bumcrackwarning».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jessie (@jess.eva.here)

Η κατά λάθος δημοσίευση προκάλεσε “θύελλα” με σχόλια.

“Χαχαχα! Με τσακίζεις», είπε με χιούμορ ένας χρήστης. «Ω Τζες, μας τσακίζεις», έγραψε ένας άλλος. Η Jess Eva έγινε γρήγορα διάσημη στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης της Αυστραλίας αφού εμφανίστηκε στο πλευρό του συντρόφου της, Norm Hogan, στο «The Block» το 2018. Συνέχισε να έχει έναν ρόλο συμπαρουσιάστριας στην εκπομπή πρωινού Triple M, προτού “κοπεί” απότομα στα τέλη του 2022. Επίσης, εμφανίστηκε ως διαγωνιζόμενη στο “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!” και κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της. Τώρα εμφανίζεται τακτικά ως παρουσιάστρια στο πρωινό πρόγραμμα ομιλίας του Ten, “Studio 10”.