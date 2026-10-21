Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (21/10) – Champions League, μπάσκετ και Τσιτσιπάς στο σημερινό πρόγραμμα

Τα ματς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, οι ευρωπαϊκοί αγώνες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και η αναμέτρηση του Τσιτσιπά με τον Κουκούσκιν στο Almaty Open, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.