Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (21/10) – Champions League, μπάσκετ και Τσιτσιπάς στο σημερινό πρόγραμμα

Τα ματς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, οι ευρωπαϊκοί αγώνες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και η αναμέτρηση του Τσιτσιπά με τον Κουκούσκιν στο Almaty Open, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα ματς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, οι ευρωπαϊκοί αγώνες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και η αναμέτρηση του Τσιτσιπά με τον Κουκούσκιν στο Almaty Open, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:30 Magenta Sport 6 | Τζέιμς Ντάκγουορθ – Λουτσιάνο Νταρντέρι (Almaty Open)

11:30 Magenta Sport 6 | Ζάνγκαρ Νουρλανούλι – Τόμας Μάχατς (ATP 250 – Almaty Open)

13:30 Magenta Sport 6 | Αντριάν Μαναρίνο – Αντρέι Ρούμπλεφ (ATP 250 – Almaty Open)

17:30 Magenta Sport 6 | Στέφανος Τσιτσιπάς – Μίκαϊλ Κουκούσκιν (ATP 250 – Almaty Open)

19:00 Novasports 4HD | Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)

19:00 Magenta Sport 4 | ΑΕΚ – Άντβερπ Τζάιαντς (FIBA Basketball Champions League)

19:30 Novasports 3HD | Τσεντεβίτα Ολιμπία – Λε Μαν (EuroCup)

19:45 Magenta Sport 3 | Λιλ – Γαλατασαράι (UEFA Champions League)

19:45 Magenta Sport 2 | Κόμο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (UEFA Champions League)

20:00 Novasports Prime | ΠΑΟΚ – Ουλμ (EuroCup)

20:00 Novasports 5HD | Ντερτόνα – Μπούργκος (EuroCup)

20:30 Novasports Start | Αθηναϊκός Qualco – Σαραγόσα (EuroLeague Γυναικών)

20:30 Novasports 6HD | Μπόσνα – Μπαχτσεσεχίρ (EuroCup)

21:00 Novasports 5HD | Νάπολι – Τόφας (EuroCup)

21:00 Magenta Sport 3 League | Λεβάντε – Μπιλμπάο (LaLiga)

22:00 Magenta Sport 5 | Ίντερ – Σαχτάρ Ντόνετσκ (UEFA Champions League)

22:00 Magenta Sport 9 | Κλαμπ Μπριζ – Λανς (UEFA Champions League)

22:00 Magenta Sport 8 | Άστον Βίλα – Βίκινγκ (UEFA Champions League)

22:00 Magenta Sport 7 | Μπέτις – Φέγενορντ (UEFA Champions League)

22:00 Magenta Sport 6 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Λίντσερ (UEFA Champions League)

22:00 Magenta Sport 3 | Ρεάλ Μαδρίτης – Λειψία (UEFA Champions League)

22:00 MEGA – Magenta Sport 2 | Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ (UEFA Champions League)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ