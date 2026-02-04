Οι αθλητικές μεταδόσεις 4/2/2026

Οι πρώτες αναμετρήσεις στους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, ο εξ αναβολής αγώνας της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Αστέρα και Ολυμπιακό και τα ευρωπαϊκά ματς των Άρη, Καρδίτσας και Πανιωνίου στο μπάσκετ, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Βουλιαγμένη Κύπελλο Πόλο Ανδρών

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας Betsson

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας FIBA Europe Cup

18:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

19:00 Novasports 5HD Μπεσίκτας – Άνκαρα Eurocup

19:00 Novasports 4HD Λιετκαμπέλις – Πανιώνιος Eurocup

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Μαρούσι Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ζελένιτσαρ – Ολυμπιακός CEV Champions League

20:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας Betsson

21:00 Novasports Start Άρης – Νεπτούνας Κλαϊπέντα Eurocup

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άλμπα Βερολίνου – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League 2025-26

21:30 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

21:45 Novasports 4HD Μανρέσα – Βενέτσια Eurocup

22:00 Novasports 1HD Ίντερ – Τορίνο Coppa Italia

22:00 Action 24 Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τρουά – Λανς Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership