Οι αθλητικές μεταδόσεις 21/8/2025

Τα ευρωπαϊκά ματς Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ, Ριέκα – ΠΑΟΚ και Άντερλεχτ – ΑΕΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/8/2025):

18:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

20:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

20:00 ΕΡΤ News Ιταλία – Λετονία Μπάσκετ Τουρνουά Ακρόπολις

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ UEFA Europa League

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Άντερλεχτ – ΑΕΚ UEFA Conference League

21:45 OPEN TV Ριέκα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

22:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

