Οι αμοιβές των celebrities, οι αναβολές και η πρεμιέρα του ριάλιτι στον ΣΚΑΪ

Με υψηλά πόσα, που αγγίζουν ακόμα και τα 40.000 ευρώ για τους διάσημους συμμετέχοντες, προχωρά η προετοιμασία για το «I’m a celebrity, get me out of here», που θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ.

Επειτα από αλλεπάλληλες αναβολές και καθυστερήσεις, η ομάδα παραγωγής και ο Γιώργος Λιανός αναχωρούν για τον Αγιο Δομίνικο στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ η Καλομοίρα, που θα συμπαρουσιάζει το ριάλιτι, αναχώρησε ήδη για να κάνει πρώτα μία στάση στις ΗΠΑ. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες συμφώνησαν η πρώην βουλευτής Ραχήλ Μακρή, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Νίκος Βαμβακούλας, αλλά και ο Σταμάτης Γαρδέλης. Πρόταση έγινε και στην Ελενα Τσαβαλιά, ωστόσο δεν υπήρξε συμφωνία. Μετά από αρκετές αρνήσεις και δυσκολία να πείσει celebrities να περάσουν τις ιδιαίτερες δοκιμασίες του παιχνιδιού, η AcunMedya ανέβασε στα ύψη τις αμοιβές των παικτών, τινάζοντας την μπάνκα στον αέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, η συνολική αμοιβή που προτάθηκε στους celebrities αγγίζει τα 40.000 ευρώ, αν κάποιος μείνει έως το τέλος (δηλαδή και τις 40 ημέρες), ενώ σε εβδομαδιαία βάση η αμοιβή φτάνει τα 7.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η πρεμιέρα του «I’m a celebrity, get me out of here» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου στις 23:00 (με προοπτική να μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη).