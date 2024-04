Οι 9 πιο αναμενόμενες νέες σειρές του Netflix – Από την Lara Croft μέχρι το Dead Boy Detectives

Το Netflix έχει εκατοντάδες τηλεοπτικές σειρές υπό ανάπτυξη και χάρη στο IMDb, μπορούμε να δούμε τις πιο αναμενόμενες σειρές του Netflix σύμφωνα με τους συνδρομητές.

Κατά τη διάρκεια του 2024 θα κυκλοφορήσουν στο Netflix πολλές νέες σειρές, ωστόσο 9 από αυτές κλέβουν την παράσταση. Δείτε παρακάτω ποιες είναι αυτές οι 9 σειρές.

Οι 9 πιο αναμενόμενες νέες σειρές που έρχονται στο Netflix

The Undertow

Tomb Raider: Ο Θρύλος της Λάρα Κροφτ

Kaos

Army of the Dead: Lost Vegas

Black Doves

Jurassic World: Η Θεωρία του Χάους

The Abandons

Bodkin

Dead Boy Detectives

Η ζωή της Nicola αλλάζει όταν επιστρέφει ο δίδυμος αδελφός του συζύγου της, ο Lee, αναζωπυρώνοντας ένα παλιό ειδύλλιο. Ένα μοιραίο ατύχημα οδηγεί σε μια εβδομάδα μυστικότητας και πάθους, καθώς παλεύουν με τα συναισθήματά τους.

Tomb Raider: Ο Θρύλος της Λάρα Κροφτ – Καλοκαίρι 2024

Μετά τα όσα συνέβησαν στην επιτυχημένη τριλογία Survivor των βιντεοπαιχνιδιών Tomb Raider, όπως εξιστορούνται στο Tomb Raider του 2013, το Rise of the Tomb Raider του 2015 και το Shadow of the Tomb Raiderτου 2018, η σειρά κινουμένων σχεδίων θα εξιστορήσει το επόμενο κεφάλαιο της κοσμογυρισμένης ηρωίδας καθώς αναλαμβάνει το ρόλο της εμβληματικής τυμβωρύχου που είναι γραφτό να γίνει. Είκοσι πέντε χρόνια μετά την εμφάνιση του πρώτου της παιχνιδιού, η Λάρα Κροφτ συνεχίζει να εξερευνά νέες περιοχές.

Kaos – Καλοκαίρι 2024

Ο Δίας απολάμβανε πολύ καιρό την ιδιότητά του ως Βασιλιάς των Θεών. Μέχρι που ένα πρωί ξυπνάει και ανακαλύπτει μια ρυτίδα στο μέτωπό του. Η νεύρωση ξεκινά και τον οδηγεί σε ένα επικίνδυνο, παρανοϊκό μονοπάτι. Ο Δίας πείθεται ότι έρχεται η πτώση του και αρχίζει να βλέπει σημάδια της παντού.

Ο άλλοτε αξιόπιστος αδερφός του Δία, ο Άδης, ο Θεός του Κάτω Κόσμου, χάνει κρυφά τον έλεγχο στη σκοτεινή κυριαρχία του. Υπάρχει ένα πλήθος νεκρών που περιμένουν και γίνονται νευρικοί. Η Ήρα (Τζάνετ ΜακΤίρ), Βασίλισσα των Θεών, ασκεί κυριαρχία τόσο στη Γη όσο και στον Δία, με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Αλλά η δύναμη και η ελευθερία της απειλούνται από την αυξανόμενη παράνοια του Δία και αναγκάζεται να λάβει δράση, ενώ ο επαναστάτης γιος του Δία, ο Διόνυσος, (Ναμπάν Ριζγουάν), είναι εκτός ελέγχου και βρίσκεται σε πορεία για μια κοσμική σύγκρουση με τον πατέρα του.

Στη Γη οι άνθρωποι ποθούν την αλλαγή αλλά ο Ποσειδώνας (Κλιφ Κέρτις), ο Θεός της Θάλασσας, των Καταιγίδων και των Σεισμών (και των Αλόγων) ενδιαφέρεται περισσότερο για το μέγεθος του υπερπολυτελούς γιοτ του και για το πού είναι το επόμενο πάρτι. Η ευημερία των απλών θνητών τον ενδιαφέρει ελάχιστα. Δυστυχώς για τους Θεούς μερικοί από αυτούς τους θνητούς αρχίζουν να το συνειδητοποιούν αυτό…

Αυτοί οι θνητοί, οι Ριντ (Ορόρα Περινό), Ορφέας (Κίλιαν Σκοτ), Καινέας (Μίσα Μπάτλερ) και Άρι (Λέιλα Φάρζαντ), προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και είναι όλοι κοσμικά συνδεδεμένοι στη μάχη εναντίον του Δία. Ο καθένας έχει έναν πολύ διαφορετικό ρόλο να παίξει και οποιοσδήποτε από αυτούς μπορεί να είναι προορισμένος να καταρρίψει τους Θεούς.

Army of the Dead: Lost Vegas

Οι προσπάθειες του Scott Ward και της παρέας να προστατεύσουν όλους όσους αγαπούν κατά τη διάρκεια των πρώτων φάσεων της μυστηριώδους επιδημίας ζόμπι στο Λας Βέγκας.

Black Doves

Με φόντο το χριστουγεννιάτικο Λονδίνο, το BLACK DOVES είναι μια αιχμηρή, συγκινητική και γεμάτη δράση ιστορία φιλίας και θυσίας. Ακολουθεί την Χέλεν Γουέμπ (Κίρα Νάιτλι), μια έξυπνη, προσγειωμένη, αφοσιωμένη σύζυγο και μητέρα — και επαγγελματία κατάσκοπο.

Τα τελευταία 10 χρόνια μεταφέρει τα μυστικά του πολιτικού συζύγου της στη σκοτεινή οργάνωση για την οποία εργάζεται: τους Black Doves. Όταν δολοφονείται ο κρυφός εραστής της Τζέισον (Άντριου Κότζι), η κατάσκοπος και αινιγματική Ριντ (Σάρα Λάνκασιρ) καλεί την παλιά φίλη της Χέλεν να την κρατήσει ασφαλή.

Ο Σαμ Γιανγκ (Μπεν Γουίσο) είναι ένας ευγενικός δολοφόνος που πίνει σαμπάνια. Όμως, έχοντας μείνει εκτός παιχνιδιού μετά από μια αποτυχημένη δουλειά με καταστροφικές συνέπειες, επιστρέφει στο Λονδίνο και ανακαλύπτει ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει χωρίς αυτόν. Καθώς το παρελθόν του απειλεί να τον προλάβει, καθήκον του είναι να προστατεύσει την Χέλεν καθώς αυτή ερευνά ποιος σκότωσε τον Τζέισον και γιατί. Μαζί, ξεκινούν μια αποστολή που θα τους οδηγήσει στην αποκάλυψη μιας τεράστιας, αλληλένδετης συνωμοσίας. Αυτό που συνδέει τον σκοτεινό υπόκοσμο του Λονδίνου με μια διαφαινόμενη γεωπολιτική κρίση και τους οδηγεί να αμφισβητήσουν το κόστος των ηθικών επιλογών που έχουν κάνει.

Jurassic World: Η Θεωρία του Χάους – 24 Μαΐου 2024

Έξι χρόνια μετά τα γεγονότα στο Κρητιδικό Καμπ, τα μέλη της “Εξάδας του Νούμπλαρ” παλεύουν να ορθοποδήσουν μακριά από τη νήσο σε έναν κόσμο που έχει γεμίσει πλέον με δεινόσαυρους και ανθρώπους που θέλουν να τους βλάψουν. Αφού σμίξει ξανά μετά από μια τραγωδία, η παρέα γίνεται πάλι στόχος και πέφτει με τα μούτρα σε μια παγκόσμια περιπέτεια με στόχο να αποκαλύψει μια συνωμοσία που απειλεί τόσο τους δεινόσαυρους όσο και τους ανθρώπους και να μάθει επιτέλους τι συνέβη στ’ αλήθεια σε ένα από τα μέλη της.

The Abandons

Το «The Abandons» δημιουργήθηκε από τον Kurt Sutter (Sons of Anarchy, Mayans M.C.) και αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας διαφορετικών οικογενειών αποστατών που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας στο Όρεγκον του 1850. Αυτές οι χαμένες ψυχές ενώνονται για να πολεμήσουν τις διεφθαρμένες δυνάμεις και να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τον τόπο τους. Η σειρά γουέστερν θα εξερευνήσει την ακανόνιστη γραμμή μεταξύ επιβίωσης και νόμου, τις συνέπειες της βίας και τη διαβρωτική δύναμη των μυστικών, καθώς αυτή η αυτοσχέδια οικογένεια μάχεται για να κρατήσει αυτό που της ανήκει.

Bodkin

Το “Bodkin” είναι ένα σκοτεινό κωμικό θρίλερ για μια ετερόκλητη ομάδα podcaster που αναλαμβάνει να ερευνήσει τη μυστηριώδη εξαφάνιση τριών αγνώστων σε μια ειδυλλιακή, παραθαλάσσια μικρή πόλη της Ιρλανδίας. Στην πορεία της έρευνάς τους όμως, οι πρωταγωνιστές ανακαλύπτουν μια ιστορία πολύ πιο μεγάλη και αλλόκοτη από αυτό που θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν.

Καθώς οι ήρωές μας προσπαθούν να διακρίνουν την αλήθεια από τη φαντασία, για την υπόθεση, τους συναδέλφους τους και, το πιο οδυνηρό, για τους εαυτούς τους, η σειρά θέτει υπό αμφισβήτηση την αντίληψή μας για την αλήθεια και αποκαλύπτει τις ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας για να δικαιολογήσουμε τις πεποιθήσεις μας και να αναγνωρίσουμε τους φόβους μας.

Dead Boy Detectives – 25 Απριλίου 2024

Σας καταδιώκει μήπως κάποιο ενοχλητικό φάντασμα; Έχει κλέψει κάποιος δαίμονας τις βασικές σας αναμνήσεις; Ίσως να πρέπει να απευθυνθείτε στους Νεκρούς Ντετέκτιβ.

Γνωρίστε τον Έντουιν Πέιν (Τζορτζ Ρέξστρου) και τον Τσαρλς Ρόουλαντ (Τζέιντεν Ρέβρι), “το μυαλό” και “τους μυς” του Γραφείου των Νεκρών Ντετέκτιβ. Οι έφηβοι Έντουιν και Τσαρλς, που γεννήθηκαν με διαφορά δεκαετιών και μπορούν να συναντηθούν μόνο ως νεκροί, είναι φίλοι και φαντάσματα… και λύνουν μυστήρια. Θα κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν μαζί, – θα ξεφύγουν από κακές μάγισσες, ακόμα και την Κόλαση και τον Χάρο. Με τη βοήθεια ενός μέντιουμ, ονόματι Κρίσταλ (Κάσιους Νέλσον), και της φίλης της, Νίκο (Γιούγιου Κιταμούρα), μπορούν και λύνουν μερικές από τις πιο μυστικιστικές παραφυσικές υποθέσεις από τον κόσμο των θνητών.

Το “Dead Boy Detectives”, μια σειρά από το σύμπαν του “The Sandman” του Netflix βασισμένη στα αγαπημένα κόμικ του Νιλ Γκέιμαν, προσαρμόστηκε για την τηλεόραση από τον Στιβ Γιόκι, ο οποίος είναι και showrunner μαζί με την Μπεθ Σουάρτζ. Πρόκειται για μια σειρά του Γκρεγκ Μπαρλάντι με διευθυντές παραγωγής τους Τζέρεμι Κάρβερ και Σάρα Σέχτερ. Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Τζεν Λάιον, Μπριάνα Κουόκο, Λούκας Κέιτζ, Ντέιβιντ Ιάκονο και Ρουθ Κόνελ.

Πηγή: FOXreport.gr

