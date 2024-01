Netflix – Spaceman: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την νέα ταινία του Adam Sandler – Τι πλάσμα είναι ο «εξωγήινος»

Ο Adam Sandler έγινε ευρέως γνωστός για τους ρόλους του σε οικογενειακές κωμωδίες, όπως το Waterboy, το Grown Ups και την πρόσφατη ταινία κινουμένων σχεδίων του Netflix, Leo. Ωστόσο, παρά την κλίση του προς την κωμωδία, ο πασίγνωστος ηθοποιός έχει κατά καιρούς επιδείξει τις δραματικές του ικανότητες.

Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις ταινίες όπως το Punch-Drunk Love, το Reign Over Me και το βραβευμένο Uncut Gems. Η επερχόμενη εμφάνιση του Adam Sandler, το Spaceman, φαίνεται να είναι ένα ακόμη παράδειγμα των δραματικών του ικανοτήτων. Ο Sandler προσφέρει μια συναισθηματικά πολυεπίπεδη ερμηνεία.

Netflix: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Spaceman

Το Spaceman σε σκηνοθεσία Johan Renck, βασίζεται στο μυθιστόρημα του Τσέχου συγγραφέα Jaroslav Kalfař, «Spaceman of Bohemia» που κυκλοφόρησε το 2017. Το σενάριο υπογράφει ο Colby Day. Διηγείται την ιστορία ενός αστροναύτη, ο οποίος συναντά έναν μυστηριώδες εξωγήινο από την αρχή του χρόνου, ενώ βρίσκεται σε μια αποστολή συλλογής δειγμάτων στην άκρη του ηλιακού του συστήματος.

Το Netflix πρόσφατα έδωσε στην δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για το Spaceman, που περιείχε πολλές αποκαλύψεις. Στο τρέιλερ υπάρχει μια σύντομη ομιλία του μυστηριώδους εξωγήινου και οι fans είναι περίεργοι να μάθουν τι είναι αυτός ο εξωγήινος και σε ποιον ηθοποιό ανήκει η φωνή του.

Spaceman: Δείτε το τρέιλερ της ταινίας

Spaceman: Τι πλάσμα είναι ο «εξωγήινος»

Ο εξωγήινος που εμφανίζεται στο Spaceman είναι ένα πλάσμα που μοιάζει με αράχνη και ονομάζεται Hanuš. Αν και δεν έχουν γίνει γνωστά πολλά για τον ρόλο του Hanuš στο Spaceman, ο χαρακτήρας θα χρησιμεύσει ως φίλος του Jakub του Adam Sandler και θα τον βοηθήσει να διορθώσει τον καταρρέοντα γάμο του με τη σύζυγό του Lenka, ο οποίος προκαλεί συναισθηματική δυσφορία στον Jakub.

Όπως φαίνεται στο τρέιλερ, ο Hanuš βλέπει τον Jakub ως την αδερφή ψυχή του. Όταν συστήνεται, λέει στον Jakub ότι δεν ήθελε να τον τρομάξει και ότι όπως και ο ίδιος είναι εξερευνητής. Ο Hanuš αναφέρει επίσης ότι ενδιαφέρθηκε για τον Jakub λόγω της μοναξιάς του.

Ποιος δίνει τη φωνή του στον εξωγήινο;

Ο εξωγήινος αράχνη έχει τη φωνή του Paul Dano, ο οποίος είναι γνωστός στο Hollywood για τις ερμηνείες του σε ταινίες που έχουν αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές, όπως οι There Will Be Blood, Prisoners, 12 Years a Slave, Swiss Army Man, Okja, The Fabelmans και The Batman, όπου υποδύθηκε τον Riddler. Για τον ρόλο του στην ταινία The Fabelmans, έλαβε υποψηφιότητα για το Screen Actors Award Guild.

Spaceman: Η σύνοψη του Netflix

Έχοντας διανύσει έξι μήνες μόνος του σε μια ερευνητική αποστολή στο χείλος του ηλιακού συστήματος, ο αστροναύτης Jakub (Άνταμ Σάντλερ) συνειδητοποιεί ότι ο γάμος που άφησε πίσω του ίσως να μην τον περιμένει όταν επιστρέψει στη Γη. Απεγνωσμένος να διορθώσει την κατάσταση για τη γυναίκα του, Lenka (Κάρι Μάλιγκαν), δέχεται βοήθεια από ένα μυστηριώδες πλάσμα από την απαρχή του κόσμου, το οποίο κρύβεται στα έγκατα του σκάφους του.

Ο Hanuš (με τη φωνή του Πολ Ντέινο) συνεργάζεται με τον Jakub για να καταλάβει τι πήγε στραβά προτού να είναι αργά. Στην ταινία, σε σκηνοθεσία Γιόχαν Ρενκ και βασισμένη στο μυθιστόρημα Spaceman of Bohemia, πρωταγωνιστούν επίσης οι Κουνάλ Ναγιάρ, Λένα Όλιν και Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

