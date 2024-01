Τρόμος στον αέρα: Αεροπλάνο πήρε φωτιά και επέστρεψε στο Μαϊάμι – Εικόνες που «κόβουν την ανάσα»

Τρόμος στον αέρα πάνω από το Μαϊάμι το βράδυ της Πέμπτης. Ένα αεροπλάνο έπιασε φωτιά λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβηκε στα social media, το αεροσκάφος πετάει φλεγόμενο. Σπίθες και φωτοβολίδες «ξεπηδούν» από παντού.

Το αεροπλάνο τύπου Boeing 747-8 της Atlas Air, απογειώθηκε από το Μαϊάμι για το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Όμως, το φτερό του έπιασε φωτιά στον αέρα και οι πιλότοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην αμερικανική πόλη και να το προσγειώσουν.

Το αεροπλάνο απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι γύρω στις 22:46 (τοπική ώρα) και αμέσως μετά έκανε αναστροφή και επέστρεψε.

