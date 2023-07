Netflix: Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο τρέιλερ του One Piece – ΒΙΝΤΕΟ

To Netflix έδωσε στην δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης live action σειράς του One Piece, ενθουσιάζοντας τους φαν του δημοφιλούς manga και anime.

To απολαυστικό τρέιλερ 3 λεπτών ξεκινάει όπως ακριβώς και το πρώτο επεισόδιο του anime, το οποίο κυκλοφόρησε στις 20 Οκτώβριο του 1999. «Πλούτος. Φήμη. Εξουσία. Βρήκα οτιδήποτε είχε να προσφέρει αυτός ο κόσμος. Ο θησαυρός μου; Αν τον θέλετε, μπορείτε να τον έχετε. Ψάξτε τον! Άφησα τα πάντα σε εκείνο το μέρος». Με αυτά τα λόγια, ο Βασιλάς των Πειρατών, Gol D. Roger (Γκολ Ντ. Ρότζερ), έδωσε το έναυσμα για μία νέα γενιά πειρατών.

Στο τρέιλερ υπάρχουν σκηνές από τις πρώτες περιπέτειες των Monkey D. Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Usopp στο East Blue. Στα πλάνα εμφανίζονται σχεδόν όλοι οι αγαπημένοι χαρακτήρες του anime όπως ο Monkey D. Garp, ο Buggy, o Arlong, o Mihawk και πολλοί ακόμη.

Δείτε το άκρως απολαυστικό τρέιλερ του One Piece:

Welcome to the Great Pirate Era.

The legendary quest to discover the ONE PIECE sets sail August 31 pic.twitter.com/iwTZutjJaS

— Netflix (@netflix) July 22, 2023