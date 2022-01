Netflix: Έρχεται ντοκιμαντέρ για τον “Απατεώνα του Tinder” – ΒΙΝΤΕΟ

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ από το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ για τον “Απατεώνα του Tinder”.

Πρόκειται για μία ιστορία εξαπάτησης, στην οποία ο διαβόητος “Απατεώνας του Tinder” αποπλάνησε και εξαπάτησε νεαρές γυναίκες. Υποδυόμενος έναν πλούσιο μεγιστάνα διαμαντιών, γοήτευε γυναίκες μέσω της δημοφιλούς εφαρμογής γνωριμιών, Tinder, και αποσπούσε εκατομμύρια δολάρια.

Κάποια θύματα σχεδιάζουν την εκδίκησή τους. Θα καταφέρουν να παγιδέψουν τον άνθρωπο που τις εξαπάτησε;

Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ “Ο Απατεώνας του Tinder” (The Tinder Swindler), από τους παραγωγούς των The Imposter και Don’t F**k with Cats, θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Φεβρουαρίου.

Netflix: Δείτε το trailer για το ντοκιμαντέρ, “Ο Απατεώνας του Tinder”: