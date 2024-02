Netflix – Can I Tell You A Secret: Η πραγματική ιστορία πίσω από το true crime ντοκιμαντέρ

Το Can I Tell You A Secret, είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ με δύο μέρη, που θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 8 π.μ. στις 21 Φεβρουαρίου, σχετικά με το cyberstalking – το οποίο επικεντρώνεται στην ιστορία του Μάθιου Χάρντι.

Ο 31χρoνος από το Northwich, Cheshire, έλαβε τη μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης στη βρετανική ιστορία για καταδίωξη στο διαδίκτυο τον Ιανουάριο του 2022.

Καταδικάστηκε σε 90 μήνες και του επιβλήθηκε περιοριστικό διάταγμα αφού ομολόγησε την ενοχή του για καταδίωξη που αφορούσε φόβο για βία και παρενόχληση στο Δικαστήριο του Chester Crown.

Η σειρά του Netflix θα εξερευνήσει τις βασανιστικές εμπειρίες των γυναικών, την αστυνομική έρευνα και πώς ο Χάρντι τελικά οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. «Οι ζωές τριών γυναικών αλλάζουν για πάντα όταν ένας αδίστακτος διώκτης παραβιάζει τους λογαριασμούς τους στα social media. Κι αυτές είναι λίγες από τα πολλά θύματά του» αναφέρει το Netflix στο promo της σειράς.

Δείτε το trailer:

Για πάνω από μια δεκαετία, ο Μάθιου Χάρντι, ο οποίος ήταν άνεργος την εποχή των εγκλημάτων του, κατέστρεψε σκόπιμα τις ζωές των γυναικών που στόχευε πριν τελικά συλληφθεί.

Η αστυνομία του Cheshire επικοινώνησε για τον cyberstalker πάνω από 100 φορές, ενώ ο Χάρντι συνελήφθη δέκα φορές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που ήταν ενεργός.

Τα εγκλήματά του ήταν τόσο εκτεταμένα που όταν τελικά συνελήφθη και διώχθηκε το 2022, καταδικάστηκε σε πάνω από επτά χρόνια φυλάκιση – η σημαντική καταδίωξη συνήθως επισύρει ποινή περίπου 17 μηνών.

Δύο από τα θύματά του αποκάλυψαν την «κόλαση» που ζούσαν καθώς ο Χάρντι αφού δημιούργησε ψεύτικους λογαριασμούς στο διαδίκτυο και τις βομβάρδισε με μηνύματα. Η Λία, 24 ετών, είπε ότι ο τραμπούκος της έστειλε «εκατοντάδες» αναρτήσεις στο Instagram και στο Whatsapp και ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν στην πόλη της και την παρακολουθούσε.

Εν τω μεταξύ, η Τζιλ, 43, είπε ότι «κοιμόταν με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ» εν μέσω φόβου ότι το άτομο που επικοινωνούσε μαζί της θα έμπαινε στο σπίτι της.

Η Zoe Jade Hallam, η οποία συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ του Netflix είχε ένα ξίφος σαμουράι δίπλα στο κρεβάτι της, ενώ αρκετά θύματα, συμπεριλαμβανομένης της Abby Furness, διαγνώστηκαν με κατάθλιψη και άγχος.

Ο Χάρντι υποδύθηκε τη Furness στο διαδίκτυο και προσπάθησε να ξεκινήσει μια σεξουαλική συνομιλία με μια συνάδελφό της, προτού προχωρήσει στη λήψη προσωπικών φωτογραφιών της και τις στείλει στο αφεντικό της.

Σαμποτάρισε ακόμη και τη σχέση της με τον φίλο της – αφού έστειλε ένα μήνυμα στον σύντροφό της από έναν ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram που ισχυριζόταν ότι ήταν άπιστη. Το ζευγάρι χώρισε ένα μήνα αργότερα λόγω «ζητημάτων εμπιστοσύνης».

Η Furness είπε στον Guardian: «Κατέστρεψε τόσες πολλές σχέσεις. Πίστευα ότι θα σταματήσει. Αλλά όλο και χειροτέρευε. Είχα χάσει περισσότερους φίλους για αυτό. Περισσότερη δουλειά». Η γυναίκα είχε γίνει παρανοϊκή και άρχισε να υποπτεύεται ότι οι άνθρωποι στη ζωή της ήταν υπεύθυνοι.

Ένα άλλο θύμα, η Zoe Jade Hallam, η οποία είχε 50 αγαπημένα πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησε το αρπακτικό, ανέφερε την παρενόχληση στην αστυνομία του Lincolnshire τον Απρίλιο του 2019. Ήταν τρομοκρατημένη. Η Hallam έδωσε τον αριθμό τηλεφώνου του Χάρντι στην αστυνομία, αλλά είπαν ότι δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν.

Η Λία, την οποία στόχευσε για πρώτη φορά μέσω του Instagram, είπε ότι την κυνηγούσε με «εκατοντάδες» μηνύματα για τρία χρόνια. Περιέγραψε πως, ακόμα κι αν του μπλοκάρει τον λογαριασμό, θα δημιουργούσε απλώς έναν άλλο και θα συνέχιζε να την παρενοχλεί κάνοντας υπαινιγμούς και δημιουργούσε λογαριασμούς που παριστάνουν την ίδια και την οικογένειά της.

Η γυναίκα είπε στο BBC News: «Κατάλαβε ότι ήταν στην πόλη μου και με παρακολουθούσε όταν έβγαινα έξω. Συνήθιζε να δουλεύει όλη τη νύχτα, οπότε [θα] ξυπνούσα με εκατοντάδες και εκατοντάδες μηνύματα». Έστελνε επίσης ερωτικές αναρτήσεις στους φίλους του πατέρα της ενώ παρίστανε την ίδια, καθώς και καλούσε τους γείτονές της στο σπίτι της για δείπνο.

Can I Tell You A Secret: Ποιος είναι ο Μάθιου Χάρντι;

Ο Μάθιου Χάρντι, τώρα 31 ετών, άρχισε να παρενοχλεί γυναίκες στο Διαδίκτυο όταν ήταν μόλις 17 ετών. Ο Χάρντι, ο οποίος φέρεται να περνούσε δύσκολα στο σχολείο, άρχισε να στέλνει μηνύματα σε συμμαθητές και άλλα κορίτσια σε ένα τοπικό κολέγιο έκτης τάξης στο Cheshire, όπου ζούσε.

Ενήργησε με τρόπο που δεν ήταν διαφορετικός από τον τρόπο που καταδίωκε στη μετέπειτα ζωή του: χρησιμοποιώντας έναν ψεύτικο λογαριασμό, προσπαθούσε να δημιουργήσει μια αίσθηση ανησυχίας στους άλλους εφήβους, ισχυριζόμενος ότι οι φίλοι τους είχαν πισώπλατα μαχαιρώσει ή ότι οι φίλοι τους απατούσαν.

Τα θύματα του Χάρντι τότε συσπειρώθηκαν και κατηγόρησαν τον Χάρντι ότι τους καταδίωκε, αλλά δεν ήταν αρκετό για να τον σταματήσει. Συνέχισε να παρενοχλεί γυναίκες για περισσότερο από μια δεκαετία μετά.

Πηγή: FOXreport.gr

