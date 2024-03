Netflix: Αυτό είναι το τρέιλερ για το «Scoop» – Όλα όσα γνωρίζουμε για την ταινία που παρουσιάζει την πολύκροτη συνέντευξη του πρίγκιπα Άντριου

Μπορεί το “The Crown” να ολοκληρώθηκε όμως το Netflix έχει ακόμα ένα βασιλικό δράμα στα συρτάρια του. Το πλήρες τρέιλερ για το «Scoop» κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, και έχει θέμα την πολύκροτη συνέντευξη του Πρίγκιπα Άντριου στην Emily Maitlis. Η ταινία του Philipp Martin, Scoop («Το Λαβράκι της δεκαετίας»), θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 5 Απριλίου 2024.

Στο trailer, ο Rufus Sewell ενσαρκώνει τον διαβόητο Δούκα του Γιορκ κατά τη συνάντησή του με τη δημοσιογράφο του BBC, την οποία υποδύεται η Gillian Anderson. Ωστόσο, μια ξεχωριστή στιγμή στο trailer έρχεται από την Billie Piper, που υποδύεται τη Sam McAlister, την παραγωγό του Newsnight που κατάφερε να εξασφαλίσει τη συνέντευξη η οποία έγινε το 2019. Προσπαθώντας να πείσει τον πρίγκιπα να μιλήσει στο BBC για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, η Sam ρωτάει: «Με σεβασμό, ξέρετε πώς σας βλέπει ο κόσμος»

Καθώς το τρίτο παιδί της βασίλισσας Ελισάβετ την κοιτάζει με απορία, ψελλίζει: «Πες το πιο ξεκάθαρα», με τη Sam να ξεφυσάει και να λέει: «Randy Andy» (ένας βρετανικός όρος με αρνητική χροιά που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τον Πρίγκιπα Άντριου, υπονοώντας έντονη σεξουαλική επιθυμία και ασύδοτη συμπεριφορά). Μετά από μια εξαιρετικά άβολη σιωπή, ο πρίγκιπας απαντά σαρκαστικά: «Με σεβασμό;»

