Μην αρχίζεις τη μουρμούρα: Συγκίνηση στο Twitter για το φινάλε της σειράς

Αυλαία έριξε χθες (14/7) η επιτυχημένη σειρά του Alpha «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα». Η αγαπημένη κωμική σειρά ολοκληρώθηκε έπειτα από 11 χρόνια, κατά την διάρκεια των οποίων σημείωσε υψηλά νούμερα τηλεθέασης και λατρεύτηκε από το τηλεοπτικό κοινό.

Οι τηλεθεατές το βράδυ της Κυριακής παρακολούθησαν με συγκίνηση το τελευταίο επεισόδιο, ενώ μεγάλο μέρος του κοινού έσπευσε στο X (πρώην Twitter) για να αποθεώσει την σειρά και να πει το δικό του «αντίο» στους αγαπημένους του χαρακτήρες.

Ωραίο το φινάλε μίας από τις μακροβιότερες & πιο αγαπημένες κωμωδίες της ελληνικής τηλεόρασης ❤️ .

Happy end για όλα τα ζευγάρια με αποκορύφωμα την επανασύνδεση Μηνά-Βούλας 🥹.

Μακάρι να είχαμε δει & κάποια από τα παλιά ζευγάρια που αγαπήσαμε.

THE END OF AN ERA 🥲. #Mourmoura pic.twitter.com/jRnRfBTLvU

— ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) July 14, 2024