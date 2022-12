Maestro: Η ερωτική σκηνή και το ευχαριστώ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στην Μαρίζα Ρίζου

Το δικό του ευχαριστώ είπε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στην Μαρίζα Ρίζου για την συμβολή της στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς του Mega «Maestro». Η φωνή της τραγουδίστριας ακούστηκε κατά τη διάρκεια της ερωτικής σκηνής της “Κλέλιας” και του “Ορέστη”.

Την σκηνή έντυσε το τραγούδι «Can’t help falling in love» με την μαγική φωνή της σε μία ξεχωριστή διασκευή που επιμελήθηκε η ίδια.

«Αυτό το δώρο μου το έκανε η Μαρίζα Ρίζου , μέσα σε ένα βράδυ όταν της ζήτησα αν μπορεί να διασκευάσει και να ερμηνεύσει το Can’t Help falling in Love with you για την ερωτική σκηνή Κλέλια-Ορέστη. Όταν το ταλέντο δεν έχει όρια» έγραψε στον λογαριασμό του στο instagram ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.