Just the 2 of Us: Το απολαυστικό trailer της 6ης σεζόν

Το μεγαλύτερο party της ελληνικής τηλεόρασης, το “Just the 2 of Us” επιστρέφει για έκτη σεζόν και το απολαυστικό «μερακλίδικο» trailer, με πρωταγωνιστές τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη και την αγαπημένη τετράδα των κριτών, μας προετοιμάζει για το φαντασμαγορικό show που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου στις 20:00 στον Alpha!

Το trailer μας ταξιδεύει πίσω στα 60s, Σάββατο βράδυ, σε μια μπουάτ του κέντρου, όπου ο Νίκος Κοκλώνης και η Βίκυ Σταυροπούλου ετοιμάζονται σαν άλλος Μανώλης Χιώτης και Μαίρη Λίντα να διασκεδάσουν τους θαμώνες του μαγαζιού, ενώ Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή προετοιμάζονται για τη μεγάλη αυτή βραδιά!

Με έμπνευση από τη διαχρονική επιτυχία «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω», Νίκος Κοκλώνης, Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή μας τραγουδούν «Πάρτε όλοι θέσεις επιτέλους τώρα ξεκινάμε, Σάββατο είναι που αλλού να πάμε, βάλτε τώρα ALPHA είναι οκτώ!» και μας μεταδίδουν τον ενθουσιασμό και τη θετική τους διάθεση για το νέο κύκλο του αγαπημένου show, που έχει αλλάξει τα Σαββατόβραδα μας!

Το “Just the 2 of Us” επιστρέφει στον Alpha το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου στις 20:00 με ακόμα περισσότερο κέφι, μοναδικές ερμηνείες, ανατρεπτικά ντουέτα, άφθονο γέλιο και πολλές εκπλήξεις!

Δείτε εδώ το trailer: