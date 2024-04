J2US: Σε νέα ώρα και με καλεσμένη την Λένα Παπαδοπούλου έρχεται απόψε

Το πιο φαντασμαγορικό show της ελληνικής τηλεόρασης, το Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη, έρχεται από αυτό το Σάββατο σε νέα ώρα , με το λαμπερό πάρτι να ξεκινάει στις 21:00 στον Alpha!

Διατηρώντας το κέφι και τη διασκέδαση στα ύψη, ο μοναδικός Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί στη σκηνή του J2US τη Λένα Παπαδοπούλου. Η εκρηκτική τραγουδίστρια, θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της και θα «βάλει φωτιά» στο stage.

Ανατρεπτικές εμφανίσεις και δυνατές ερμηνείες από τα 13 ζευγάρια του J2US μας περιμένουν και αυτό το Σάββατο γι’ αυτό μείνετε συντονισμένοι στο show των εκπλήξεων!

Δείτε εδώ το trailer:

«Just the 2 of Us»

Σάββατο στις 21:00 στον Alpha!