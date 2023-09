«Η Παραλία»: Παραλήρημα στο Twitter με το φιλί Χάρι – Υπατίας – ΒΙΝΤΕΟ

Στη σειρά «Η Παραλία», η επιστροφή της Υπατίας στα Μάταλα είχε απρόοπτα γεγονότα μετά την επίσκεψή της στο στέκι της με τον Χάρι. Παρόλο που ήταν στο Ηράκλειο με τον μελλοντικό της σύζυγο, δεν έχασε την ευκαιρία να συναντήσει τον γιατρό του νησιού όταν βρέθηκε στα Μάταλα.

Η ατμόσφαιρα ανάμεσά τους ήταν ηλεκτρισμένη, με τον Χάρι να τολμά να δώσει στην Υπατία το πρώτο φιλί και στη συνέχεια να την αφήνει στα κρύα του λουτρού. Παρότι δεν έχουν μιλήσει ακόμα ανοικτά για τα συναισθήματά τους, το φλερτ μεταξύ τους γίνεται ολοένα και πιο έντονο.

Οι τηλεθεατές παρακολουθούν με ανυπομονησία την εξέλιξη της σχέσης τους και συζητούν για αυτήν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το Twitter να γεμίζει από σχόλια και αναφορές για το ζευγάρι. Παράλληλα, αισθάνονται λύπη για τον Γιώργο, τον μελλοντικό σύζυγο της Υπατίας, που δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τίποτα για την κρυφή σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της Υπατίας και του Χάρι.

